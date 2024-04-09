İlişkileriyle İlgili Gelecek Hayallerini Videoyla Anlatan Kullanıcılar Yeni Bir Akım Başlattı
İlişkileriyle İlgili Gelecek Hayallerini Videoyla Anlatan Kullanıcılar Yeni Bir Akım Başlattı
Geldi bahar ayları, gevşer gönül yayları durumlarının tam da ortasından geçtiğimiz şu günlerde Twitter (X) kullanıcıları da istedikleri ilişkiye dair hayallerini alıntıladıkları bir video ile anlatarak yeni bir akım başlattılar.
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Tam da hayallere dalıp gitme, suratta tatlı bi' sırıtışla kafada kurma mevsimine giriş yaptık.
Havaların etkisinden midir bilinmez, Twitter (X) kullanıcıları da nasıl hayallere dalıp gittiklerini tüm düşünceleri yüzünden okunan bu kadının videosu ile birlikte paylaşınca ortaya yeni bir akım çıkarttılar!
Bayram kapıyı çalmışken kurulan hayallerin setini de bol bol bayram telaşı oluşturdu.
Beyler işte kadınları mutlu etmek bu kadar kolay!
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Tabi herkes için durum aynı değil. 😅
Ne diyelim, nasip oluş umarız. 😂
Beyler de bu bayram sabahı partneri kola takıp ziyarete gitme işine fena yükseliyorlar gibi.
Çift kombini işi de pek çok kişinin hayalini süslüyor.
😅
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E tabi herkesin hayali bambaşka.
Bir de size soralım!
Sizi görünce bu hale sokan hayaliniz ne? Buyurun yorumlara!
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Hayallerle yaşayanın gerçekler anasını s...miş
Sanamı ait bu söz 😁