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İlişkileriyle İlgili Gelecek Hayallerini Videoyla Anlatan Kullanıcılar Yeni Bir Akım Başlattı

İlişkileriyle İlgili Gelecek Hayallerini Videoyla Anlatan Kullanıcılar Yeni Bir Akım Başlattı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 14:00

Geldi bahar ayları, gevşer gönül yayları durumlarının tam da ortasından geçtiğimiz şu günlerde Twitter (X) kullanıcıları da istedikleri ilişkiye dair hayallerini alıntıladıkları bir video ile anlatarak yeni bir akım başlattılar.

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Tam da hayallere dalıp gitme, suratta tatlı bi' sırıtışla kafada kurma mevsimine giriş yaptık.

İnsan sevmek istiyor, sevilmek istiyor a dostlar! Etraf cıvıl cıvılken şöyle manitayı koluna takıp gezmek istiyor.

Havaların etkisinden midir bilinmez, Twitter (X) kullanıcıları da nasıl hayallere dalıp gittiklerini tüm düşünceleri yüzünden okunan bu kadının videosu ile birlikte paylaşınca ortaya yeni bir akım çıkarttılar!

Bayram kapıyı çalmışken kurulan hayallerin setini de bol bol bayram telaşı oluşturdu.

Bayram kapıyı çalmışken kurulan hayallerin setini de bol bol bayram telaşı oluşturdu.
twitter.com

Beyler işte kadınları mutlu etmek bu kadar kolay!

Beyler işte kadınları mutlu etmek bu kadar kolay!
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Tabi herkes için durum aynı değil. 😅

Tabi herkes için durum aynı değil. 😅
twitter.com

Ne diyelim, nasip oluş umarız. 😂

Ne diyelim, nasip oluş umarız. 😂
twitter.com

Beyler de bu bayram sabahı partneri kola takıp ziyarete gitme işine fena yükseliyorlar gibi.

Beyler de bu bayram sabahı partneri kola takıp ziyarete gitme işine fena yükseliyorlar gibi.
twitter.com

Çift kombini işi de pek çok kişinin hayalini süslüyor.

Çift kombini işi de pek çok kişinin hayalini süslüyor.
twitter.com

😅

😅
twitter.com
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E tabi herkesin hayali bambaşka.

E tabi herkesin hayali bambaşka.
twitter.com

Bir de size soralım!

Bir de size soralım!
twitter.com

Sizi görünce bu hale sokan hayaliniz ne? Buyurun yorumlara!

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gnyy

Hayallerle yaşayanın gerçekler anasını s...miş

zynpsvg

Sanamı ait bu söz 😁