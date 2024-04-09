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Evlenmeden Önce Müstakbel Eşe Sorulması Gereken Soruları Bulan Aşırı Yaratıcı Kişiler

Evlenmeden Önce Müstakbel Eşe Sorulması Gereken Soruları Bulan Aşırı Yaratıcı Kişiler

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
09.04.2024 - 10:32

Siz daha iyi bilirsiniz tabii ama bizce bu soruların cevabını almadan karşınızdakiyle evlenmeyi düşünmeyin.

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Evlilik işi zor. Karşınızdaki insanı her ne kadar uzun süre tanımış olsanız da aynı çatının altına girince her şey değişebiliyor.

Evlilik işi zor. Karşınızdaki insanı her ne kadar uzun süre tanımış olsanız da aynı çatının altına girince her şey değişebiliyor.

Yine de insan evleneceği insanı tanımak için bazı şeyleri bilmek, öğrenmek ister. Bu yüzden de belli sorular sorar.

Yine de insan evleneceği insanı tanımak için bazı şeyleri bilmek, öğrenmek ister. Bu yüzden de belli sorular sorar.

Mesela bu arkadaşımız da merak etmiş o soruları ve kullanıcılara sormuş.

Mesela bu arkadaşımız da merak etmiş o soruları ve kullanıcılara sormuş.

Bakın insanlar evlenecekleri kişilere neler sormayı düşünmüşler?

Bakın insanlar evlenecekleri kişilere neler sormayı düşünmüşler?
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