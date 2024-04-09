Metin Şentürk'e Kendisinden Daha Çok Benzeyen Adamın Yaptığı Taklit Güldürdü

Şarkıcı ve oyuncu Metin Şentürk'ü bir süredir ekranlarda göremesek de kendisi değil ikizi ortaya çıktı! Sevilen sanatçıya ikizi kadar benzeyen adamın Metin Şentürk taklidi hepimizi güldürdü.
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Şarkıcı ve oyuncu Metin Şentürk hem güçlü sesi hem de renkli kişiliği ile ekranların en sevilen yüzlerinden.
Bir süredir kameralardan uzak olan Şentürk'e bizzat kendisiymiş gibi benzeyen bir vatandaşın "Doymadım, Doyamadım" söylediği o anlar ise hepimizi bir an için kandırmayı başardı.
Bir eğlence mekanında Metin Şentürk gibi şarkı söyleyen kişi hepimize "Şentürk'ün ikizi mi var!" dedirtti. İşte o anlar:
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Körlükle dalga geçmeseniz daha iyi görmek en güzel hazinedir
Rezil herif! Başkasının kusurlarıyla dalga geçen şu tiplere ayar oluyorum! 🤬