İstanbul’dan Bursa Uludağ Görüntülendi: Görenleri Mest Eden O Anlara Bayılacaksınız!

Ramazan Bayramı ile birlikte havaların da ısınmasıyla vatandaşlar hayatlarına küçük bir mola verdi. Böylelikle kalabalık şehirlerimizden İstanbul’da da bir sakinlik söz konusu oldu.
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Bu sakinliğin etkisiyle hava kirliliği de azaldı ve İstanbul’dan Bursa Uludağ görüntülendi.
Her zaman olmasa da zaman zaman İstanbul’dan görülebilen Uludağ’ın görüntüleri görenleri etki altına aldı.
İşte o büyüleyici anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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