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İstanbul’dan Bursa Uludağ Görüntülendi: Görenleri Mest Eden O Anlara Bayılacaksınız!

İstanbul’dan Bursa Uludağ Görüntülendi: Görenleri Mest Eden O Anlara Bayılacaksınız!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 18:20

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Ramazan Bayramı ile birlikte havaların da ısınmasıyla vatandaşlar hayatlarına küçük bir mola verdi. Böylelikle kalabalık şehirlerimizden İstanbul’da da bir sakinlik söz konusu oldu.

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Bu sakinliğin etkisiyle hava kirliliği de azaldı ve İstanbul’dan Bursa Uludağ görüntülendi.

Bu sakinliğin etkisiyle hava kirliliği de azaldı ve İstanbul’dan Bursa Uludağ görüntülendi.

Her zaman olmasa da zaman zaman İstanbul’dan görülebilen Uludağ’ın görüntüleri görenleri etki altına aldı.

Her zaman olmasa da zaman zaman İstanbul’dan görülebilen Uludağ’ın görüntüleri görenleri etki altına aldı.

İşte o büyüleyici anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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