Barınaktaki Dostları Yuvalanınca Geride Kalan Köpeklerin Gözlerindeki Hüzün Kalbinizi Paramparça Edecek

Patili dostlarımızı satın almak yerine sahiplenmek gerektiğinin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu bir kez daha bu video vesilesiyle anlayacaksınız. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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@sandy.dog.rescue kullanıcı adlı TikTok hesabının paylaştığı bu video kısa sürede 20 milyonu aşkın izlenme aldı.
Barınakta yuvalanmayı bekleyen köpekler arasında şanslı olan bir patili dostumuz yuvalanmıştı ve heyecandan yerinde duramıyordu.
Ancak yuva bekleyen diğer arkadaşlarından kimisinin bakışları, kimisinin de üzgün bir şekilde yatıyor olması yürekleri dağladı.
İşte o video 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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Hep aynı senaryo:(( öyle kahır sebebi ki şu halleri . Ama para vermek hoşlarına gidiyor niye para verdim aldım . Hayvan satılır mı be? Kampa iki terrier ... Devamını Gör
Bana böyle şeyler göstermeyin kalbim dayanamıyor , gözlerim doluyor . :/ Tek isteği sadece sıcak ve mutlu bir yuva ve bunu bile çok görüyoruz .
hapishane gibi