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Cinsiyet Partilerine Yeni Boyut: Yaratıcılık Sınırlarının Zorlandığı “Sezaryen Pasta”

Cinsiyet Partilerine Yeni Boyut: Yaratıcılık Sınırlarının Zorlandığı “Sezaryen Pasta”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 15:26

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Günümüzde cinsiyet öğrenme partilerinin önemi günden güne artarken, bazı aileler daha yaratıcı olmak isteyebiliyor. Herkesin yaptığı cinsiyet partilerinin aynısını yapmak istemeyince de ortaya çıkan sonuçlar insanı şaşırtıyor.

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Bu pasta da gören herkesi şaşırtan türden. Çünkü yaratıcı olsun derken biraz da rahatsız edici bir hali var.

Bu pasta da gören herkesi şaşırtan türden. Çünkü yaratıcı olsun derken biraz da rahatsız edici bir hali var.

Sebebi ise cinsiyeti öğrenebilmek için adeta sezaryen doğum gibi pastaya yapılan karnı kesmek gerektiği.

Sebebi ise cinsiyeti öğrenebilmek için adeta sezaryen doğum gibi pastaya yapılan karnı kesmek gerektiği.

Ve dahası da karın kesilince içinden cinsiyetin belirtildiği bebeğin göbek bağıyla çıkıyor olması.

Ve dahası da karın kesilince içinden cinsiyetin belirtildiği bebeğin göbek bağıyla çıkıyor olması.

Peki ya siz nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. 👇

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