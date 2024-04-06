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İftar Saatinde Kurye İçin Yemek Siparişi Veren Kadın Hem Kuryenin Hem de İzleyicilerin Gönüllerini Fethetti

İftar Saatinde Kurye İçin Yemek Siparişi Veren Kadın Hem Kuryenin Hem de İzleyicilerin Gönüllerini Fethetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 13:35

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Uygulama üzerinden 300 TL değerinde yemek siparişi veren bir kadın, not kısmına “Siparişi getirmenize gerek yok, kurye için söyledim. Afiyet olsun, seviliyorsunuz.” yazmasıyla kuryeyi şaşırtan bir jest yaptı.

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Sipariş notunu gören kurye ilk iş kadını aradı ve durumu teyit etmek istedi.

Sipariş notunu gören kurye ilk iş kadını aradı ve durumu teyit etmek istedi.

Ve yaşananlar doğruydu. Telefonu açan kadın tüm gün oruçlu çalıştıklarını ve bir yardım da bulunmak istediği için yaptığını söyledi.

Ve yaşananlar doğruydu. Telefonu açan kadın tüm gün oruçlu çalıştıklarını ve bir yardım da bulunmak istediği için yaptığını söyledi.

Kuryenin orucunu açması için tam iftar saatinde siparişi oluşturan kadın herkesten takdirleri topladı.

Kuryenin orucunu açması için tam iftar saatinde siparişi oluşturan kadın herkesten takdirleri topladı.

İşte detaylar 👇

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