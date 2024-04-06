Görüş Bildir
Haberler
Video
Maden İşçilerinin Yemek Molasından Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu: “Acilen İyileştirmeler Yapılmalı”

Maden İşçilerinin Yemek Molasından Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu: “Acilen İyileştirmeler Yapılmalı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 11:43

İçerik Devam Ediyor

Maden işçilerinin ne kadar zor şartlarda çalıştığını biliyorken, şimdilerdeyse yemek molalarından çekilen bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı. İzleyiciler ise tepkilerini dile getirmek için yorumlarda buluştu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Emektar işçilerin yemek molasındayken yüzlerinde kömür izleri olması dikkatleri çekti.

Emektar işçilerin yemek molasındayken yüzlerinde kömür izleri olması dikkatleri çekti.

İzleyiciler bu durum karşısında hak ettikleri şartların sunulmadığını ve iyileştirmeler yapılması gerektiğini dile getirdi.

İzleyiciler bu durum karşısında hak ettikleri şartların sunulmadığını ve iyileştirmeler yapılması gerektiğini dile getirdi.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
x.com

👇

👇
x.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
x.com

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
9
3
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?