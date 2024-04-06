Maden İşçilerinin Yemek Molasından Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu: “Acilen İyileştirmeler Yapılmalı”

Maden işçilerinin ne kadar zor şartlarda çalıştığını biliyorken, şimdilerdeyse yemek molalarından çekilen bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı. İzleyiciler ise tepkilerini dile getirmek için yorumlarda buluştu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Emektar işçilerin yemek molasındayken yüzlerinde kömür izleri olması dikkatleri çekti.
İzleyiciler bu durum karşısında hak ettikleri şartların sunulmadığını ve iyileştirmeler yapılması gerektiğini dile getirdi.
İşte detaylar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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