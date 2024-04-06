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Çuval Soğan Satarken Çürükleri Ortaya Yerleştiren Satıcı Kimseye Güven Kalmadı Dedirtti

Çuval Soğan Satarken Çürükleri Ortaya Yerleştiren Satıcı Kimseye Güven Kalmadı Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 14:06

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Bir satıcının çuvala soğan koyarken kullandığı taktik sosyal medyada paylaşılınca kimi satıcıların dolandırıcılığı ortaya çıkmış oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Çuvala soğanları yerleştiren kişi çuvalın görünen kısımlarına diri soğanları orta kısmına ise boru yardımıyla çürükleri yerleştiriyordu.

Çuvala soğanları yerleştiren kişi çuvalın görünen kısımlarına diri soğanları orta kısmına ise boru yardımıyla çürükleri yerleştiriyordu.

Böylelikle müşteri çuvala dışardan baktığında yalnızca kenarlardan gözüken diri soğanları gördüğü için onlara aldanıp satın almış oluyordu.

Böylelikle müşteri çuvala dışardan baktığında yalnızca kenarlardan gözüken diri soğanları gördüğü için onlara aldanıp satın almış oluyordu.

Ancak sosyal medyada kısa sürede yayılan video izleyicilerde farkındalık yarattı. Kimileri de maalesef ki bu tuzağa düştüklerini dile getirdi.

Ancak sosyal medyada kısa sürede yayılan video izleyicilerde farkındalık yarattı. Kimileri de maalesef ki bu tuzağa düştüklerini dile getirdi.

İşte detaylar 👇

Yapılan duruma karşı gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇

Yapılan duruma karşı gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇
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