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İstanbul Fatih’te Başıboş Bir Halde Görülen Maymun Vatandaşlara Korku Yaşattı

İstanbul Fatih’te Başıboş Bir Halde Görülen Maymun Vatandaşlara Korku Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 13:07

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Olay İstanbul’un Fatih ilçesinin Balat semtinde dün öğle saatlerinde yaşandı. Kimi vatandaşlar o anları korku içerisinde hemen kayda alırken kimiyse maymunu yakalamak istedi.

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Şahin Olcay adlı vatandaş ilk olarak maymunu parke taşının üstünde otururken gördüğünü ifade etti.

Şahin Olcay adlı vatandaş ilk olarak maymunu parke taşının üstünde otururken gördüğünü ifade etti.

Vatandaşın ona tepkisinden korkan maymun ise ağaca tırmandı. Ancak bir süre sonra inerek vatandaşa saldırmaya başladı ve olay yerinden ayrılarak izini kaybettirdi.

Vatandaşın ona tepkisinden korkan maymun ise ağaca tırmandı. Ancak bir süre sonra inerek vatandaşa saldırmaya başladı ve olay yerinden ayrılarak izini kaybettirdi.

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