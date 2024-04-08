İstanbul Fatih’te Başıboş Bir Halde Görülen Maymun Vatandaşlara Korku Yaşattı

Olay İstanbul’un Fatih ilçesinin Balat semtinde dün öğle saatlerinde yaşandı. Kimi vatandaşlar o anları korku içerisinde hemen kayda alırken kimiyse maymunu yakalamak istedi.
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Şahin Olcay adlı vatandaş ilk olarak maymunu parke taşının üstünde otururken gördüğünü ifade etti.
Vatandaşın ona tepkisinden korkan maymun ise ağaca tırmandı. Ancak bir süre sonra inerek vatandaşa saldırmaya başladı ve olay yerinden ayrılarak izini kaybettirdi.
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