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Ekrem İmamoğlu Eşi “Dilek İmamoğlu Korktuğunda Nasıl Hissedersiniz” Sorusuna Verdiği Yanıtla Gündem Oldu

Ekrem İmamoğlu Eşi “Dilek İmamoğlu Korktuğunda Nasıl Hissedersiniz” Sorusuna Verdiği Yanıtla Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 12:32

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Geçtiğimiz günlerde Twitter’da Ekrem İmamoğlu’nun en sevilen videoları bir bir viral olmaya başladı. Bu videolardan biri de eşi Dilek İmamoğlu ile ilgiliydi.

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Katıldıkları bir programda eşi Dilek İmamoğlu’nun korktuğu anlarda kendisinin nasıl hissedeceği sorulmuştu.

Katıldıkları bir programda eşi Dilek İmamoğlu’nun korktuğu anlarda kendisinin nasıl hissedeceği sorulmuştu.

Ekrem İmamoğlu ise hatayı kendinde arayacağını “Sanki bir işi eksik yapmışım hissi verir bana.” sözleriyle ifade etmişti.

Ekrem İmamoğlu ise hatayı kendinde arayacağını “Sanki bir işi eksik yapmışım hissi verir bana.” sözleriyle ifade etmişti.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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