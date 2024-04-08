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Antalya Kaş’ın Yeni Belediye Başkanı Erol Demirhan Konuştu: “418 Personel Var Nerede Oldukları Belli Değil”

Antalya Kaş’ın Yeni Belediye Başkanı Erol Demirhan Konuştu: “418 Personel Var Nerede Oldukları Belli Değil”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 11:49 Son Güncelleme: 08.04.2024 - 12:05

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Ak Parti’den Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçen Antalya’nın Kaş ilçesi yeni belediye başkanı seçilen Erol Demirhan yaptığı açıklamayla gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım,

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Erol Demirhan açıklamasında herkesin bilmesi adına önceki yönetimde yapılanları anlattı.

Erol Demirhan açıklamasında herkesin bilmesi adına önceki yönetimde yapılanları anlattı.

Konuya “400 milyon lira belediyenin borcu var. Müteahhitlerin hepsi kuyruktaydı, hepsi para istiyorlar kasada 1 lira yok. Büyük bir savurganlık var.” diyerek başladı.

Konuya “400 milyon lira belediyenin borcu var. Müteahhitlerin hepsi kuyruktaydı, hepsi para istiyorlar kasada 1 lira yok. Büyük bir savurganlık var.” diyerek başladı.

Ardından ise “Kadro çok çok, herkes alınmış. 418 mevcut personel var nerede ne yaptıkları da belli değil, arayıp bulacağız.” dedi.

Ardından ise “Kadro çok çok, herkes alınmış. 418 mevcut personel var nerede ne yaptıkları da belli değil, arayıp bulacağız.” dedi.

İşte tüm detaylar 👇

Gelen tepkiler ise böyle oldu. 👇

Gelen tepkiler ise böyle oldu. 👇
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