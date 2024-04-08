Antalya Kaş’ın Yeni Belediye Başkanı Erol Demirhan Konuştu: “418 Personel Var Nerede Oldukları Belli Değil”

Ekrem İmamoğlu Eşi “Dilek İmamoğlu Korktuğunda Nasıl Hissedersiniz” Sorusuna Verdiği Yanıtla Gündem Oldu

Oğlunu Kurtarmaya Çalışırken Kendisi Yaralandı: Bursa'da Bir Baba ve Oğluna Başıboş Sokak Köpekleri Saldırdı