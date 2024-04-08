Antalya Kaş’ın Yeni Belediye Başkanı Erol Demirhan Konuştu: “418 Personel Var Nerede Oldukları Belli Değil”

Ak Parti’den Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçen Antalya’nın Kaş ilçesi yeni belediye başkanı seçilen Erol Demirhan yaptığı açıklamayla gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım,
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Erol Demirhan açıklamasında herkesin bilmesi adına önceki yönetimde yapılanları anlattı.
Konuya “400 milyon lira belediyenin borcu var. Müteahhitlerin hepsi kuyruktaydı, hepsi para istiyorlar kasada 1 lira yok. Büyük bir savurganlık var.” diyerek başladı.
Ardından ise “Kadro çok çok, herkes alınmış. 418 mevcut personel var nerede ne yaptıkları da belli değil, arayıp bulacağız.” dedi.
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Gelen tepkiler ise böyle oldu. 👇
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