Cezaevindeki Dilan Polat ve Engin Polat "Kelepçeli Lamalar" Denmesini Affetmedi: Suç Duyurusunda Bulundular

Büyük bir kesim çiftin ne zaman çıkacağını, özellikle Dilan Polat'ın ne zaman serbest kalacağını sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor. Polatlar ise yazdıkları her mektupta suçsuz olduklarını ve neden içeri girdiklerini anlamadıklarını dile getiriyor.