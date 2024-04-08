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Cezaevindeki Dilan Polat ve Engin Polat "Kelepçeli Lamalar" Denmesini Affetmedi: Suç Duyurusunda Bulundular

Cezaevindeki Dilan Polat ve Engin Polat "Kelepçeli Lamalar" Denmesini Affetmedi: Suç Duyurusunda Bulundular

Dilan Polat Engin Polat
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.04.2024 - 09:56

Dilan Polat ve Engin Polat çifti; kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlarla yargılanıyor bildiğiniz gibi. Kasım ayından beridir cezaevinde olan ikili hakkında yaşanan gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre Polat çifti, kendilerine 'kelepçeli lamalar' denmesini affetmedi ve cezaevinden savcılığa başvurdu!

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Sosyal medyanın en göz önünde olan ikililerinden Dilan Polat ve Engin Polat, geçtiğimiz Kasım ayında tutuklanmıştı hepinizin bildiği gibi.

Sosyal medyanın en göz önünde olan ikililerinden Dilan Polat ve Engin Polat, geçtiğimiz Kasım ayında tutuklanmıştı hepinizin bildiği gibi.

Lüks ve şatafatlı hayatlarıyla herkesin tanıdığı iki isim haline gelen Engin Polat ve Dilan Polat çifti, yaşadıkları skandal ile tüm ülke gündeminde büyük yankı uyandırdı.

2023'ün Kasım ayında düzenlenen operasyonla göz altına alınan, ardından haklarında tutuklama kararı çıkan çift 5 aydır cezaevinde.

2023'ün Kasım ayında düzenlenen operasyonla göz altına alınan, ardından haklarında tutuklama kararı çıkan çift 5 aydır cezaevinde.

Kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis gibi konularla gündeme gelen ve bu kapsamda haklarında açılan soruşturma ile birlikte tutuklanan çiftin avukatları itirafçı olmuştu. Aile bireyleri de olmak üzere 12 kişi hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.

İçinde bulundukları durum bir hayli merak edilen çift, hala gündeme gelen konularıyla konuşulmaya devam ediliyor.

İçinde bulundukları durum bir hayli merak edilen çift, hala gündeme gelen konularıyla konuşulmaya devam ediliyor.

Büyük bir kesim çiftin ne zaman çıkacağını, özellikle Dilan Polat'ın ne zaman serbest kalacağını sabırsızlıkla beklemeye devam ediyor. Polatlar ise yazdıkları her mektupta suçsuz olduklarını ve neden içeri girdiklerini anlamadıklarını dile getiriyor.

Bu sürecin başından beri en çok konuşulan ve merak edilen konulardan biri de Polat çiftinin çocukları Milan Efe ve Nida Polat olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Nida'dan annesinin hesabından isyan paylaşımı gelmişti.

Bu sürecin başından beri en çok konuşulan ve merak edilen konulardan biri de Polat çiftinin çocukları Milan Efe ve Nida Polat olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Nida'dan annesinin hesabından isyan paylaşımı gelmişti.

Dilan Polat'ın orijinal hesabı üzerinden ülkedeki yetkililere seslenen Nida Polat, 'Kardeşim ve ben artık dayanamıyoruz. Annemi babamı çok özledim. Kavuşmak istiyorum' demişti.

Cezaevindeki Dilan Polat ve Engin Polat'tan ise bu durumun üstüne enteresan bir haber geldi. Cezaevinden haklarında yapılan hakaret yorumuna dava açıyorlar!

Cezaevindeki Dilan Polat ve Engin Polat'tan ise bu durumun üstüne enteresan bir haber geldi. Cezaevinden haklarında yapılan hakaret yorumuna dava açıyorlar!

Sabah'ta yer alan habere göre; Sosyal medyayı hala yakından takip ettikleri söylenen Dilan ve Engin Polat, 1 Kasım 2023'te kendileri hakkında 'Kelepçeli lamagiller suç örgütü' yazan S.Y. isimli kullanıcıyı affetmedi.

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Avukatları ile sosyal medyayı inceleten Polatlar, bahsi geçen yorumu affetmedi ve konuyu cezaevinden savcılığa taşıdı.

Avukatları ile sosyal medyayı inceleten Polatlar, bahsi geçen yorumu affetmedi ve konuyu cezaevinden savcılığa taşıdı.

Polat çiftinin avukatı yorumu yapan S.Y. isimli kullanıcıdan hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Ancak savcılık takipsizlik kararı verdi.

Ancak savcılık takipsizlik kararı verdi.

Konuya ilişkin başlatılan soruşturmada savcılıktan ilginç bir değerlendirme geldi. Savcılık, örnek bir Yargıtay kararının altını çizerek; sanığın hesabında paylaştığı yazıda isim zikretmeden söylediği sözlerin kime söylendiğinin anlaşılmasının mümkün olmadığı durumda hakaret suçunun oluşamayacağını beyan etti.

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ömer

İçeride parasız mı kalmışlar 🥹🥹

bahariye

Utanmazlar hala paranin pesindelet nerden nsl kazansak diye pusuya yatmislar 😄 ulan yuz kizartici suc isleyen sizziniz ne suc duyusu bu?!

Balkan Türkleri

Kızın yaşı küçük o yüzden bilmiyor olabilir ama ülkemizdeki genel anlayış bu.İçişleri bakanını,Adalet bakanını falan etiketleyip falancaları içeriden çıkarın... Devamını Gör