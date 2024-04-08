Cezaevindeki Dilan Polat ve Engin Polat "Kelepçeli Lamalar" Denmesini Affetmedi: Suç Duyurusunda Bulundular
Cezaevindeki Dilan Polat ve Engin Polat "Kelepçeli Lamalar" Denmesini Affetmedi: Suç Duyurusunda Bulundular
Dilan Polat ve Engin Polat çifti; kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlarla yargılanıyor bildiğiniz gibi. Kasım ayından beridir cezaevinde olan ikili hakkında yaşanan gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre Polat çifti, kendilerine 'kelepçeli lamalar' denmesini affetmedi ve cezaevinden savcılığa başvurdu!
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Sosyal medyanın en göz önünde olan ikililerinden Dilan Polat ve Engin Polat, geçtiğimiz Kasım ayında tutuklanmıştı hepinizin bildiği gibi.
2023'ün Kasım ayında düzenlenen operasyonla göz altına alınan, ardından haklarında tutuklama kararı çıkan çift 5 aydır cezaevinde.
İçinde bulundukları durum bir hayli merak edilen çift, hala gündeme gelen konularıyla konuşulmaya devam ediliyor.
Bu sürecin başından beri en çok konuşulan ve merak edilen konulardan biri de Polat çiftinin çocukları Milan Efe ve Nida Polat olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Nida'dan annesinin hesabından isyan paylaşımı gelmişti.
Cezaevindeki Dilan Polat ve Engin Polat'tan ise bu durumun üstüne enteresan bir haber geldi. Cezaevinden haklarında yapılan hakaret yorumuna dava açıyorlar!
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Avukatları ile sosyal medyayı inceleten Polatlar, bahsi geçen yorumu affetmedi ve konuyu cezaevinden savcılığa taşıdı.
Ancak savcılık takipsizlik kararı verdi.
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İçeride parasız mı kalmışlar 🥹🥹
Utanmazlar hala paranin pesindelet nerden nsl kazansak diye pusuya yatmislar 😄 ulan yuz kizartici suc isleyen sizziniz ne suc duyusu bu?!
Kızın yaşı küçük o yüzden bilmiyor olabilir ama ülkemizdeki genel anlayış bu.İçişleri bakanını,Adalet bakanını falan etiketleyip falancaları içeriden çıkarın... Devamını Gör