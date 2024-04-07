Çağla Şıkel'in Bir Tarafı Hanya'ya Bir Tarafı Konya'ya Bakan Dudakları Hepimize Küçük Çaplı Bir Şok Yaşattı
Çağla Şıkel'in Bir Tarafı Hanya'ya Bir Tarafı Konya'ya Bakan Dudakları Hepimize Küçük Çaplı Bir Şok Yaşattı
Yaptığı enteresan ruhani çalışmalarla (kapandığı inzivayı hatırlayanlar ne demek istediğimi anlatı), aşk hayatıyla ve açıklamalarıyla magazinde sıklıkla yer verdiğimiz isimlerden bir tanesi Çağla Şıkel. Yıllardır ekran önünde olan isimlerden biri Çağla Şıkel, haliyle değişimine de şahitlik ediyoruz. Kendisinin son videosundaki dudakları ise hepimize küçük çaplı bir şok yaşatmayı başardı.
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Kariyerine mankenlikle başlayan ve güzelliği dillere destan bir hal alan Çağla Şıkel, yıllardır ekranların da sevilen isimlerinden bir tanesi.
Hatta bir dönem hepimiz Victorria's Secret'ı reddedip Cennet Mahallesi'nde Sultan'ı oynaması konusunda "yok artık" tepkilerimizi vermiştik.
Tabii biz iddialara inanmakta çok zorlanmamıştık çünkü kendisi hem fiziği, hem de güzelliğiyle oldukça uygundu kriterlere. Yıllardır gözümüzün önünde yaşlanmaya devam ettiği için her halini gördük!
Son dönemde kendisi bu estetik dokunuşlara yenilerini eklemek istemiş olacak ki, tavşan diş yaptırmasıyla gündeme gelmişti.
Şıkel'in son olarak ne yaptırdığını anlayamadığımız, ancak biri Hanya'ya biri Konya'ya bakan dudakları gündem oldu!
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Önce videoya, sonra yorumlara bakalım!
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allah islah etsin.
acikcasi kotu duruyor. Saclari guzel