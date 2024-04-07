Çağla Şıkel'in Bir Tarafı Hanya'ya Bir Tarafı Konya'ya Bakan Dudakları Hepimize Küçük Çaplı Bir Şok Yaşattı

Yaptığı enteresan ruhani çalışmalarla (kapandığı inzivayı hatırlayanlar ne demek istediğimi anlatı), aşk hayatıyla ve açıklamalarıyla magazinde sıklıkla yer verdiğimiz isimlerden bir tanesi Çağla Şıkel. Yıllardır ekran önünde olan isimlerden biri Çağla Şıkel, haliyle değişimine de şahitlik ediyoruz. Kendisinin son videosundaki dudakları ise hepimize küçük çaplı bir şok yaşatmayı başardı.