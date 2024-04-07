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Çağla Şıkel'in Bir Tarafı Hanya'ya Bir Tarafı Konya'ya Bakan Dudakları Hepimize Küçük Çaplı Bir Şok Yaşattı

Çağla Şıkel'in Bir Tarafı Hanya'ya Bir Tarafı Konya'ya Bakan Dudakları Hepimize Küçük Çaplı Bir Şok Yaşattı

Çağla Şikel
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.04.2024 - 23:32

Yaptığı enteresan ruhani çalışmalarla (kapandığı inzivayı hatırlayanlar ne demek istediğimi anlatı), aşk hayatıyla ve açıklamalarıyla magazinde sıklıkla yer verdiğimiz isimlerden bir tanesi Çağla Şıkel. Yıllardır ekran önünde olan isimlerden biri Çağla Şıkel, haliyle değişimine de şahitlik ediyoruz. Kendisinin son videosundaki dudakları ise hepimize küçük çaplı bir şok yaşatmayı başardı.

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Kariyerine mankenlikle başlayan ve güzelliği dillere destan bir hal alan Çağla Şıkel, yıllardır ekranların da sevilen isimlerinden bir tanesi.

Kariyerine mankenlikle başlayan ve güzelliği dillere destan bir hal alan Çağla Şıkel, yıllardır ekranların da sevilen isimlerinden bir tanesi.

1997'de katıldığı Miss Turkey'de birinci olan, aynı zamanda Miss World yarışmasında da Avrupa Güzeli seçilen ünlü isim, oyunculuk ve sunuculuk kariyerine de böylece adım attı.

Hatta bir dönem hepimiz Victorria's Secret'ı reddedip Cennet Mahallesi'nde Sultan'ı oynaması konusunda "yok artık" tepkilerimizi vermiştik.

Hatta bir dönem hepimiz Victorria's Secret'ı reddedip Cennet Mahallesi'nde Sultan'ı oynaması konusunda "yok artık" tepkilerimizi vermiştik.

Cennet Mahallesi'ne başladığı dönemde Victoria's Secret'tan teklif aldığı ancak reddettiği söyleniyordu. Ünlü sunucu yıllar sonra bu durum için 'Ben gerizekalı mıyım? Böyle bir şey yapmış olabilir miyim sizce?' diyerek durumun yalan olduğunu açıklamıştı.

Tabii biz iddialara inanmakta çok zorlanmamıştık çünkü kendisi hem fiziği, hem de güzelliğiyle oldukça uygundu kriterlere. Yıllardır gözümüzün önünde yaşlanmaya devam ettiği için her halini gördük!

Tabii biz iddialara inanmakta çok zorlanmamıştık çünkü kendisi hem fiziği, hem de güzelliğiyle oldukça uygundu kriterlere. Yıllardır gözümüzün önünde yaşlanmaya devam ettiği için her halini gördük!

Haliyle herkeste olduğu gibi 45 yaşındaki Çağla Şıkel'in yüzünde de ufak tefek dokunuşlar var. Yok demek de mümkün değil...

Son dönemde kendisi bu estetik dokunuşlara yenilerini eklemek istemiş olacak ki, tavşan diş yaptırmasıyla gündeme gelmişti.

Son dönemde kendisi bu estetik dokunuşlara yenilerini eklemek istemiş olacak ki, tavşan diş yaptırmasıyla gündeme gelmişti.

Özellikle Altın Kelebek Ödül Töreni'ni sunduğu sırada oldukça dikkat çeken tavşan diş detayı sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüş ve çoğu kişi için 'gereksiz' bulunmuştu.

Şıkel'in son olarak ne yaptırdığını anlayamadığımız, ancak biri Hanya'ya biri Konya'ya bakan dudakları gündem oldu!

Şıkel'in son olarak ne yaptırdığını anlayamadığımız, ancak biri Hanya'ya biri Konya'ya bakan dudakları gündem oldu!

'@i_likechaos' Instagram hesabı tarafından paylaşılan videoda Çağla Şıkel'in dudaklarındaki eşitsizlik ve şekil orantısızlığı görenlere 'ne yaptın sen?' dedirtti.

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Önce videoya, sonra yorumlara bakalım!

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tom lee jones

allah islah etsin.

melly luppy

acikcasi kotu duruyor. Saclari guzel