Armağan Çağlayan Restoranların Bayram Fiyat Listelerini Görünce Sinirlerine Hakim Olamadı
Armağan Çağlayan Restoranların Bayram Fiyat Listelerini Görünce Sinirlerine Hakim Olamadı
Sosyal medya paylaşımlarıyla tüm isyanını kendisini takip edenlere duyuran ve 'bu kadarı da olmaz artık' dediği şeylerle gündeme gelen Armağan Çağlayan, yine ekonominin durumu yüzünden sinirlerine hakim olamadı. Bayram için belirlenen fiyat listesini görünce sinirlenen Çağlayan 'Cozutmayın' dedi.
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Yıllar boyunca ekranlarda sunduğu programlar ve yaptığı yorumlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan, sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri.
Diğer yandan 57 yaşındaki Armağan Çağlayan, gündemin sıkı bir takipçisi ve yorumcusu.
Kendisini sık sık ekonomiden, fiyatlardan ve pahalılıktan yakınırken görüyoruz...
Yemek yediği mekanlarda gördüğü fiyatları paylaşmasıyla epey dikkat çekmişti.
Ardından fiyatlandırma davranışının ne denli bozulduğunun altını pazarda satılan bir demet semizotu üzerinden anlatmıştı.
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Armağan Çağlayan son olarak bayram tatili öncesi Ayvalık Ticaret Odası tarafından paylaşılan restoran fiyat listesini görünce sinirlerine hakim olamadı.
Ardından kendi isyanının Ayvalık'la ilgili olmadığını ve ekonomik şartlar genelinde bir durumun altını çizdiğini ifade etti.
Diğer yandan bu fiyatların Ticaret Odası tarafından belirlenen "üst sınır" olduğunu dile getirdi. Yani restoranların belirleyebileceği maksimum fiyatlar bu şekilde olacak ve aksi takdirde ceza kesilecek.
Çağlayan'ın isyanını görenler bu konuda destek yorumlarını yağdırdı.
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Herkesin "bu fiyata Midilli'ye giderim" dediği Yunanistan fiyatlarını paylaşan da oldu.
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