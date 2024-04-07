Armağan Çağlayan Restoranların Bayram Fiyat Listelerini Görünce Sinirlerine Hakim Olamadı

Sosyal medya paylaşımlarıyla tüm isyanını kendisini takip edenlere duyuran ve 'bu kadarı da olmaz artık' dediği şeylerle gündeme gelen Armağan Çağlayan, yine ekonominin durumu yüzünden sinirlerine hakim olamadı. Bayram için belirlenen fiyat listesini görünce sinirlenen Çağlayan 'Cozutmayın' dedi.