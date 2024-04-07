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Armağan Çağlayan Restoranların Bayram Fiyat Listelerini Görünce Sinirlerine Hakim Olamadı

Armağan Çağlayan Restoranların Bayram Fiyat Listelerini Görünce Sinirlerine Hakim Olamadı

Armağan Çağlayan
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.04.2024 - 19:53

Sosyal medya paylaşımlarıyla tüm isyanını kendisini takip edenlere duyuran ve 'bu kadarı da olmaz artık' dediği şeylerle gündeme gelen Armağan Çağlayan, yine ekonominin durumu yüzünden sinirlerine hakim olamadı. Bayram için belirlenen fiyat listesini görünce sinirlenen Çağlayan 'Cozutmayın' dedi.

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Yıllar boyunca ekranlarda sunduğu programlar ve yaptığı yorumlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan, sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri.

Yıllar boyunca ekranlarda sunduğu programlar ve yaptığı yorumlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan, sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri.

Uzun süre boyunca YouTube üzerinden yayınladığı Gör Beni programında konuklarıyla olan iletişimi sık sık magazin dünyasında karşımıza çıkıyordu. Ancak kendisi hastalığı ile bu serüvene bir ara vermek durumunda kaldı.

Diğer yandan 57 yaşındaki Armağan Çağlayan, gündemin sıkı bir takipçisi ve yorumcusu.

Diğer yandan 57 yaşındaki Armağan Çağlayan, gündemin sıkı bir takipçisi ve yorumcusu.

Asıl mesleği avukatlık bilmeyenleriniz için. Sadece kariyerini yapımcılık üzerine kurdu. Sosyal medyanın her mecrasında aktif olarak boy gösteren Çağlayan'ın özellikle Twitter (X) üzerinden yaptığı paylaşımlar milyonlara ulaşıyor.

Kendisini sık sık ekonomiden, fiyatlardan ve pahalılıktan yakınırken görüyoruz...

Kendisini sık sık ekonomiden, fiyatlardan ve pahalılıktan yakınırken görüyoruz...

Kendisine gelen yorumlara da elinden geldiğince cevap veren ve durumları açıklayan Armağan Çağlayan, gördüğü fiyat listelerini paylaşmaktan ve bu duruma birilerinin 'dur' demesini istemekten çekinmiyor.

Yemek yediği mekanlarda gördüğü fiyatları paylaşmasıyla epey dikkat çekmişti.

Yemek yediği mekanlarda gördüğü fiyatları paylaşmasıyla epey dikkat çekmişti.

Mekandaki menüyü paylaşan ve 'Pahalı' diye isyan eden Armağan Çağlayan, herkesin ona destek olup sesini çıkartmasına yardımcı olmuştu.

Ardından fiyatlandırma davranışının ne denli bozulduğunun altını pazarda satılan bir demet semizotu üzerinden anlatmıştı.

Ardından fiyatlandırma davranışının ne denli bozulduğunun altını pazarda satılan bir demet semizotu üzerinden anlatmıştı.

Haklı olarak ufak bir demete vereceği paranın fazla olduğundan yakınmıştı.

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Armağan Çağlayan son olarak bayram tatili öncesi Ayvalık Ticaret Odası tarafından paylaşılan restoran fiyat listesini görünce sinirlerine hakim olamadı.

Armağan Çağlayan son olarak bayram tatili öncesi Ayvalık Ticaret Odası tarafından paylaşılan restoran fiyat listesini görünce sinirlerine hakim olamadı.
twitter.com

Bayram öncesi pek çok mekan yemek fiyatlarına zam üstüne zam yapmaya devam ederken, Ayvalık Ticaret Odası'nın paylaştığı fiyat listesini gören Armağan Çağlayan 'Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesi' yazarak isyan etti.

Ardından kendi isyanının Ayvalık'la ilgili olmadığını ve ekonomik şartlar genelinde bir durumun altını çizdiğini ifade etti.

Ardından kendi isyanının Ayvalık'la ilgili olmadığını ve ekonomik şartlar genelinde bir durumun altını çizdiğini ifade etti.
twitter.com

'Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık’a değil , içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar. Ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle. Yanlış bilgilendirme yapmayalım :)'

Diğer yandan bu fiyatların Ticaret Odası tarafından belirlenen "üst sınır" olduğunu dile getirdi. Yani restoranların belirleyebileceği maksimum fiyatlar bu şekilde olacak ve aksi takdirde ceza kesilecek.

Diğer yandan bu fiyatların Ticaret Odası tarafından belirlenen "üst sınır" olduğunu dile getirdi. Yani restoranların belirleyebileceği maksimum fiyatlar bu şekilde olacak ve aksi takdirde ceza kesilecek.
twitter.com

'Bu fiyatlar “üst sınırmış”. Bunun üzerine çıkamıyormuş restoranlar. Yani b*k değil kaka :)))'

Çağlayan'ın isyanını görenler bu konuda destek yorumlarını yağdırdı.

Çağlayan'ın isyanını görenler bu konuda destek yorumlarını yağdırdı.
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Herkesin "bu fiyata Midilli'ye giderim" dediği Yunanistan fiyatlarını paylaşan da oldu.

Herkesin "bu fiyata Midilli'ye giderim" dediği Yunanistan fiyatlarını paylaşan da oldu.
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