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4 Dakikadan Uzun Süren Güneş Tutulması Videosunun Hızlandırılmış Hali Size Büyülenmiş Hissettirecek

4 Dakikadan Uzun Süren Güneş Tutulması Videosunun Hızlandırılmış Hali Size Büyülenmiş Hissettirecek

GNS
GNS - Onedio Editörü
09.04.2024 - 09:49

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Hepimizin hala etkilenmekten kendini alıkoyamadığı bazı olaylar vardır. Güneş tutulması da bunlardan biri diyebiliriz. Henüz çocukken asetatlı kağıtlarla bakarak görmeye çalıştığımız Güneş tutulmasını daha önce hiç bu kadar net görmemişsinizdir. Gelin birlikte izleyelim!

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4 dakikadan uzun süren Güneş tutulmasının hızlandırılmış hali sosyal medyada paylaşıldı.

4 dakikadan uzun süren Güneş tutulmasının hızlandırılmış hali sosyal medyada paylaşıldı.

Görsel bir şölen yaşatan anlar bu denli net bir şekilde görüntülenmesiyle herkesin aklını başından aldı.

İşte Güneş tutulmasının görüntülendiği anlar:

Diğer kullanıcıların objektifinden güneş tutulması:

Bir tane daha!

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