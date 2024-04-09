4 Dakikadan Uzun Süren Güneş Tutulması Videosunun Hızlandırılmış Hali Size Büyülenmiş Hissettirecek

Hepimizin hala etkilenmekten kendini alıkoyamadığı bazı olaylar vardır. Güneş tutulması da bunlardan biri diyebiliriz. Henüz çocukken asetatlı kağıtlarla bakarak görmeye çalıştığımız Güneş tutulmasını daha önce hiç bu kadar net görmemişsinizdir. Gelin birlikte izleyelim!
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4 dakikadan uzun süren Güneş tutulmasının hızlandırılmış hali sosyal medyada paylaşıldı.
İşte Güneş tutulmasının görüntülendiği anlar:
Diğer kullanıcıların objektifinden güneş tutulması:
Bir tane daha!
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