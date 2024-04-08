Tuvaletini Evinden Başka Yerde Yapamayan Adamın Taksici İle Diyaloğu Sosyal Medyada Viral Oldu

Araçta yaşadıklarını kayıt altına alıp sosyal medyada paylaşan bir taksicinin başına gelen olay sosyal medyada gündem oldu. Evinden başka yerde tuvaletini yapamayan adamın eve yetişme anları akıllara Ölümlü Dünya filmindeki Zafer’i getirdi…
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Kayınvalidesinin evinden 'sigara almaya gidiyorum' diye çıkarak taksiyle kendi evine tuvaletini yapmaya giden adamın takside yaşadıkları sosyal medyada viral oldu.
Takside yaşanan olay, Ölümlü Dünya filmindeki Zafer'in sahnesini akıllara getirdi.
İşte sosyal medyada viral olan anlar...
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