Tuvaletini Evinden Başka Yerde Yapamayan Adamın Taksici İle Diyaloğu Sosyal Medyada Viral Oldu

İstanbul Fatih’te Başıboş Bir Halde Görülen Maymun Vatandaşlara Korku Yaşattı

Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı Arasında Yaşanan Gergin Anlar Sonucu Yayın Erken Bitirildi

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