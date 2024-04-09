İstanbul'dan Uludağ'ın Görünmesini Düz Dünyaya Bağlayan Doktor Beyin Yaktı
İstanbul'dan Uludağ'ın Görünmesini Düz Dünyaya Bağlayan Doktor Beyin Yaktı
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Bayram tatili sebebiyle şehrin boşalması, hava kirliliğinin azalması ve açık havaların da etkisiyle İstanbul'dan Uludağ'ın görülebilmesi ortaya müthiş bir manzara çıkartmıştı.
Özellikle hava kirliliğinin az olduğu zamanlarda tanıklık edilebilen bu olay tarihi kaynaklarda da karşımıza çıkıyor. Hatta Van Mour'un bir tablosu da bu durumu ortaya koyan cinsten.
Bu hoş görüntü herkesi etkilemeyi başarmışken bir nörolog ise bu durumun sebebinin dünyanın küre değil düz olması olarak açıklayıca ortalık karıştı.
Diğer kullanıcılar farklı yöntemlerle kendisine durumun gayet olağan olduğunu anlatmaya çalışsalar da...
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Kendisinin ikna olduğunu söyleyemeyiz.
Doktor bey bu düz dünya çıkışıyla haliyle alay konusu olmaktan da kaçamadı.
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Tabi kendisiyle aynı fikri paylaşanlar da olsa da...
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Komplo teorilerinin belki de en ünlüsü olan düz dünya meselesi bir kez daha tartışmaya açılmış oldu.
Bir de size soralım.
Siz düz dünya tartışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Buyurun yorumlara!
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