Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
İstanbul'dan Uludağ'ın Görünmesini Düz Dünyaya Bağlayan Doktor Beyin Yaktı

İstanbul'dan Uludağ'ın Görünmesini Düz Dünyaya Bağlayan Doktor Beyin Yaktı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 14:39

İstanbul'da güzel havanın da etkisiyle Uludağ ve Yalova'nın açıkça görüldüğü görüntüler hepimizi mest etmişken bir doktor bu durumu düz dünyaya bağlayarak ilginç bir tartışmaya neden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bayram tatili sebebiyle şehrin boşalması, hava kirliliğinin azalması ve açık havaların da etkisiyle İstanbul'dan Uludağ'ın görülebilmesi ortaya müthiş bir manzara çıkartmıştı.

Bayram tatili sebebiyle şehrin boşalması, hava kirliliğinin azalması ve açık havaların da etkisiyle İstanbul'dan Uludağ'ın görülebilmesi ortaya müthiş bir manzara çıkartmıştı.

O büyüleyici manzaraya buradan tanıklık edebilirsiniz. 👇

Özellikle hava kirliliğinin az olduğu zamanlarda tanıklık edilebilen bu olay tarihi kaynaklarda da karşımıza çıkıyor. Hatta Van Mour'un bir tablosu da bu durumu ortaya koyan cinsten.

Özellikle hava kirliliğinin az olduğu zamanlarda tanıklık edilebilen bu olay tarihi kaynaklarda da karşımıza çıkıyor. Hatta Van Mour'un bir tablosu da bu durumu ortaya koyan cinsten.
twitter.com

Bu hoş görüntü herkesi etkilemeyi başarmışken bir nörolog ise bu durumun sebebinin dünyanın küre değil düz olması olarak açıklayıca ortalık karıştı.

Bu hoş görüntü herkesi etkilemeyi başarmışken bir nörolog ise bu durumun sebebinin dünyanın küre değil düz olması olarak açıklayıca ortalık karıştı.
twitter.com

Diğer kullanıcılar farklı yöntemlerle kendisine durumun gayet olağan olduğunu anlatmaya çalışsalar da...

Diğer kullanıcılar farklı yöntemlerle kendisine durumun gayet olağan olduğunu anlatmaya çalışsalar da...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Kendisinin ikna olduğunu söyleyemeyiz.

Kendisinin ikna olduğunu söyleyemeyiz.

Doktor bey bu düz dünya çıkışıyla haliyle alay konusu olmaktan da kaçamadı.

Doktor bey bu düz dünya çıkışıyla haliyle alay konusu olmaktan da kaçamadı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Tabi kendisiyle aynı fikri paylaşanlar da olsa da...

Tabi kendisiyle aynı fikri paylaşanlar da olsa da...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Komplo teorilerinin belki de en ünlüsü olan düz dünya meselesi bir kez daha tartışmaya açılmış oldu.

Komplo teorilerinin belki de en ünlüsü olan düz dünya meselesi bir kez daha tartışmaya açılmış oldu.
twitter.com

Bir de size soralım.

Bir de size soralım.
twitter.com

Siz düz dünya tartışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz düz dünya tartışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Buyurun yorumlara!

Buyurun yorumlara!
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?