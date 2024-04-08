Manitayla Çeyiz Alışverişi Yapanlardan Sözelci Çıkan Bankamatiğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Manitayla Çeyiz Alışverişi Yapanlardan Sözelci Çıkan Bankamatiğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım bayram haftasına girdiğimiz Pazartesi günü X yani eski adıyla Twitter'da en çok nelere gülmüşüz, en çok hangi tweetler dikkatlerden kaçmamış?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Sizi manipüle ediyor!
Sanal dünya küçük.
O nasıl ATM?
Ne hoş tesadüf...
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Öyle bir imkan varsa neden olmasın?
Abartmayın!
İyi troll!
👇
👇
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Hijyen şov!
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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