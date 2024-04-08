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Manitayla Çeyiz Alışverişi Yapanlardan Sözelci Çıkan Bankamatiğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Manitayla Çeyiz Alışverişi Yapanlardan Sözelci Çıkan Bankamatiğe Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.04.2024 - 18:41

Bakalım bayram haftasına girdiğimiz Pazartesi günü X yani eski adıyla Twitter'da en çok nelere gülmüşüz, en çok hangi tweetler dikkatlerden kaçmamış?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Sizi manipüle ediyor!

Sizi manipüle ediyor!
twitter.com

Sanal dünya küçük.

Sanal dünya küçük.
twitter.com

O nasıl ATM?

O nasıl ATM?
twitter.com

Ne hoş tesadüf...

Ne hoş tesadüf...
twitter.com
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Öyle bir imkan varsa neden olmasın?

Öyle bir imkan varsa neden olmasın?
twitter.com

Abartmayın!

Abartmayın!
twitter.com

İyi troll!

İyi troll!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Hijyen şov!

Hijyen şov!
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
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