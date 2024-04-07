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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
07.04.2024 - 10:46

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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Tüyler diken diken.

Bu kadını çok hafife alıyorsunuz.

İyi ki olmamış.

😂😂

Şu sahneyi merak ediyorum.

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Muazzam bir değişim.

31 mart gecesi Çimen ne düşünmüştür acaba?

😂😂

Haftaya görüşmek üzere...

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