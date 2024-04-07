Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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Tüyler diken diken.
Bu kadını çok hafife alıyorsunuz.
İyi ki olmamış.
😂😂
Şu sahneyi merak ediyorum.
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Muazzam bir değişim.
31 mart gecesi Çimen ne düşünmüştür acaba?
😂😂
Haftaya görüşmek üzere...
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