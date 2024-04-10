Bayram Harçlıkları: Alan Değil Veren Konumuna Geçenlerden Tüm Torunlarına Altın Dağıtan Anneanneye
Bayram Harçlıkları: Alan Değil Veren Konumuna Geçenlerden Tüm Torunlarına Altın Dağıtan Anneanneye
Bayramlarda harçlık olmadan olmaz. Belli bir yaş sınırından sonra harçlık verilmez ama en büyük haksızlık da büyük kuzenlere yapılır. Çocukların bayram harçlıkları finansal okuryazarlığın ilk adımıdır. Gelin şimdi harçlık anadan verene, alım gücü düşen TL'nin euroya dönüştüğü, kuyumcu gibi anneannelerin olduğu harçlıklara bakalım.
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Bayramda adettir: Çocuklara çikolata ve harçlık verilir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ağırlıklı akraba ziyaretleriyle geçince harçlıklar da böyle bir ekonominin olduğu dönemde timeline'a akmadan duramadı.
Dikkat edin o kardeşe.
Yaş geçiyor.
Biraz da rahat olmak lazım.
Daha azı da dedikodu malzemesi eder zaten.
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Kuzen mi?
Harçlık yaşta değil, iştedir.
Ayıp olmuş biraz.
Ah be Doğa, Apo'ya gitsene.
Bu da bir Survivor tabi.
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Abla ve abilerden uzak durun.
Sor bakalım amcana 50 çarpanını kazanıyor mu?
Herkesin bir gurbetçi akrabası olmalı.
Anneanneniz kuyumcu mu?
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