Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Bayram Harçlıkları: Alan Değil Veren Konumuna Geçenlerden Tüm Torunlarına Altın Dağıtan Anneanneye

Bayram Harçlıkları: Alan Değil Veren Konumuna Geçenlerden Tüm Torunlarına Altın Dağıtan Anneanneye

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.04.2024 - 17:34

Bayramlarda harçlık olmadan olmaz. Belli bir yaş sınırından sonra harçlık verilmez ama en büyük haksızlık da büyük kuzenlere yapılır. Çocukların bayram harçlıkları finansal okuryazarlığın ilk adımıdır. Gelin şimdi harçlık anadan verene, alım gücü düşen TL'nin euroya dönüştüğü, kuyumcu gibi anneannelerin olduğu harçlıklara bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bayramda adettir: Çocuklara çikolata ve harçlık verilir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ağırlıklı akraba ziyaretleriyle geçince harçlıklar da böyle bir ekonominin olduğu dönemde timeline'a akmadan duramadı.

Bayramda adettir: Çocuklara çikolata ve harçlık verilir. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ağırlıklı akraba ziyaretleriyle geçince harçlıklar da böyle bir ekonominin olduğu dönemde timeline'a akmadan duramadı.

Bayram harçlığı ne kadar olmalı hesabımıza buyurun, sonra da harçlık goygoylarına bekliyoruz.

Dikkat edin o kardeşe.

Yaş geçiyor.

Biraz da rahat olmak lazım.

Daha azı da dedikodu malzemesi eder zaten.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kuzen mi?

Harçlık yaşta değil, iştedir.

Ayıp olmuş biraz.

Ah be Doğa, Apo'ya gitsene.

Bu da bir Survivor tabi.

Bu da bir Survivor tabi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Abla ve abilerden uzak durun.

Sor bakalım amcana 50 çarpanını kazanıyor mu?

Sor bakalım amcana 50 çarpanını kazanıyor mu?
twitter.com

Herkesin bir gurbetçi akrabası olmalı.

Herkesin bir gurbetçi akrabası olmalı.
twitter.com

Anneanneniz kuyumcu mu?

Anneanneniz kuyumcu mu?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?