Bayram Harçlıkları: Alan Değil Veren Konumuna Geçenlerden Tüm Torunlarına Altın Dağıtan Anneanneye

Bayramlarda harçlık olmadan olmaz. Belli bir yaş sınırından sonra harçlık verilmez ama en büyük haksızlık da büyük kuzenlere yapılır. Çocukların bayram harçlıkları finansal okuryazarlığın ilk adımıdır. Gelin şimdi harçlık anadan verene, alım gücü düşen TL'nin euroya dönüştüğü, kuyumcu gibi anneannelerin olduğu harçlıklara bakalım.