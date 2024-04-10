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Ramazan Bayramının Birinci Gününü Şeker Tadında Paylaşımlarıyla Tatlandıran Goygoycular

Ramazan Bayramının Birinci Gününü Şeker Tadında Paylaşımlarıyla Tatlandıran Goygoycular

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
10.04.2024 - 10:45

Evettt öncelikle tüm Onedio okuyucuların Ramazan Bayramını kutluyorum. Daha sonra ise sizi neşelendirmek için göreve başlıyorum. Bayramın birinci gününde hiç durmadan bayram mizahı yapan goygoycuları sizler için derledim;

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Değerli Onedio okuyucuları bayramınızı kutlar ve daha sonra yavaş yavaş aşağı doğru kaydırmanızı rica ederim. 😂

Değerli Onedio okuyucuları bayramınızı kutlar ve daha sonra yavaş yavaş aşağı doğru kaydırmanızı rica ederim. 😂

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