Ramazan Bayramının Birinci Gününü Şeker Tadında Paylaşımlarıyla Tatlandıran Goygoycular
Ramazan Bayramının Birinci Gününü Şeker Tadında Paylaşımlarıyla Tatlandıran Goygoycular
Evettt öncelikle tüm Onedio okuyucuların Ramazan Bayramını kutluyorum. Daha sonra ise sizi neşelendirmek için göreve başlıyorum. Bayramın birinci gününde hiç durmadan bayram mizahı yapan goygoycuları sizler için derledim;
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Değerli Onedio okuyucuları bayramınızı kutlar ve daha sonra yavaş yavaş aşağı doğru kaydırmanızı rica ederim. 😂
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