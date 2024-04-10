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Bayramın Olmazsa Olmazı Akraba Sohbetlerini Şenlendirecek Goygoylar

Bayramın Olmazsa Olmazı Akraba Sohbetlerini Şenlendirecek Goygoylar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.04.2024 - 16:58

Ramazan Bayramı'nda ilk tur akraba ziyaretleri bitip, tatile gitmeyenler kendini İstanbul'un boş caddelerinde gezmeye adarken, goygoylar da akmaya devam ediyor. O halde buyurun bayram şekerlerine.

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Bayram kutlamasıyla başlayalım. Şeker tadında nice güzel bayramlar dileriz.

Bayram kutlamasıyla başlayalım. Şeker tadında nice güzel bayramlar dileriz.

Bayramda namaza gidenlerle dolu goygoylar da burada.

Emekçilerin de bayramı değil mi?

Emekçilerin de bayramı değil mi?
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Yenen tatlıların bayram sonu etkisi.

Yenen tatlıların bayram sonu etkisi.
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Çocukları boş göndermeyin.

Çocukları boş göndermeyin.
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Bakış açısı farkı diyelim.

Bakış açısı farkı diyelim.
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Yengeler yine hatırlandı.

Yengeler yine hatırlandı.
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Ramazan bitince şeytanlar görev başında.

Ramazan bitince şeytanlar görev başında.
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Kesin akrabaların da için de "coin"ciler vardır.

Kesin akrabaların da için de "coin"ciler vardır.
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🤩

Yorucu tabi.

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Allah kabul etsin.

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