Bayramın Olmazsa Olmazı Akraba Sohbetlerini Şenlendirecek Goygoylar
Bayramın Olmazsa Olmazı Akraba Sohbetlerini Şenlendirecek Goygoylar
Ramazan Bayramı'nda ilk tur akraba ziyaretleri bitip, tatile gitmeyenler kendini İstanbul'un boş caddelerinde gezmeye adarken, goygoylar da akmaya devam ediyor. O halde buyurun bayram şekerlerine.
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Bayram kutlamasıyla başlayalım. Şeker tadında nice güzel bayramlar dileriz.
Emekçilerin de bayramı değil mi?
Yenen tatlıların bayram sonu etkisi.
Çocukları boş göndermeyin.
Bakış açısı farkı diyelim.
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Yengeler yine hatırlandı.
Ramazan bitince şeytanlar görev başında.
Kesin akrabaların da için de "coin"ciler vardır.
🤩
Yorucu tabi.
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Allah kabul etsin.
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