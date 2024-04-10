Çocukların Beklediği Hesabı Yaptık: Açın Kesenin Ağzını! Optimum Bayram Harçlığı Ne Kadar Olmalı?
Çocukların Beklediği Hesabı Yaptık: Açın Kesenin Ağzını! Optimum Bayram Harçlığı Ne Kadar Olmalı?
Bayram geldi, çattı. Çocuklar bayram harçlığı bekler. Dedelerin görevi torunları maddi anlamda ihya etmek olarak görülürse, optimum bir bayram harçlığında rakam ne olmalı gelin birlikte sorgulayalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ramazan Bayramı'nda torunlar kapıyı çalacak.
Harçlıkta aslında önemli parametreler bulunuyor, çocuğun yaşı, harçlık verenin gelir seviyesi, akrabalık bağındaki yakınlık gibi. Ancak dedeler bu konudan bağımsız kalmak zorunda oluyor.
Torunlar, ne kadar harçlık alınca burun kıvırmayacaklar gelin birlikte hesaplayalım.
2009 yılında 200 TL ilk çıktığında o zaman için hali vakti yerinde bir dedenin torununa en büyük banknot olan, “kırmızı para” vermesi demek yaklaşık (18 Eylül 2009 dolar/TL 1,4754 kurdan) 135 dolar ediyordu.
100 TL harçlık verilse günümüzde, maaş bazında 1.658 TL ediyor. Dolar bazında 2 bin 176 lira ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
O halde harçlığı yine azaltmak gerekecek.
1 Gram altının 2009 yılında yaklaşık 48 lira olmasından yola çıkarsak, ilkokul ya da ortaokuldaki bir toruna 20 liralık bir harçlık verilmesi daha uygun görülüyor.
En iyi ihtimalle, dedeler, 15 yıl önce 10 lira harçlık verdiği torunlarının bugünlere harçlık almayacak yaşa gelmesiyle kurtarmış olsun.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın