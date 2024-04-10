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Çocukların Beklediği Hesabı Yaptık: Açın Kesenin Ağzını! Optimum Bayram Harçlığı Ne Kadar Olmalı?

Çocukların Beklediği Hesabı Yaptık: Açın Kesenin Ağzını! Optimum Bayram Harçlığı Ne Kadar Olmalı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.04.2024 - 10:47

Bayram geldi, çattı. Çocuklar bayram harçlığı bekler. Dedelerin görevi torunları maddi anlamda ihya etmek olarak görülürse, optimum bir bayram harçlığında rakam ne olmalı gelin birlikte sorgulayalım.

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Ramazan Bayramı'nda torunlar kapıyı çalacak.

Ramazan Bayramı'nda torunlar kapıyı çalacak.

9 günlük tatil büyükşehirlerin boşalmasına neden olurken, köyler, memleketler torun doldu.

Ninelerin, dedelerin kokusu burnunda tüten torunlarına kavuşmasının da bayramda bir maliyeti bulunuyor.

Harçlıkta aslında önemli parametreler bulunuyor, çocuğun yaşı, harçlık verenin gelir seviyesi, akrabalık bağındaki yakınlık gibi. Ancak dedeler bu konudan bağımsız kalmak zorunda oluyor.

Harçlıkta aslında önemli parametreler bulunuyor, çocuğun yaşı, harçlık verenin gelir seviyesi, akrabalık bağındaki yakınlık gibi. Ancak dedeler bu konudan bağımsız kalmak zorunda oluyor.

Malum şimdiki nesil de zor. Eskisi gibi mendil, çorap, sakız parası yetmiyor. Bisiklet için para biriktirmiyorlar. İnternet üzerinden enflasyonu takip ediyor, gofreti online sipariş ediyorlar. İhtiyaçları teknolojik olunca maliyetler de artıyor.

Torunlar, ne kadar harçlık alınca burun kıvırmayacaklar gelin birlikte hesaplayalım.

Torunlar, ne kadar harçlık alınca burun kıvırmayacaklar gelin birlikte hesaplayalım.

Bir kere adettendir, torunlara en büyük banknot verilir. Ancak son yıllarda 200 TL’nin alım gücünün pek kalmamasından yola çıkarsak hem döviz bazında hem de enflasyon karşısında dededen toruna bayram harçlığı ne kadar değişmiş?

2009 yılında 200 TL ilk çıktığında o zaman için hali vakti yerinde bir dedenin torununa en büyük banknot olan, “kırmızı para” vermesi demek yaklaşık (18 Eylül 2009 dolar/TL 1,4754 kurdan) 135 dolar ediyordu.

2009 yılında 200 TL ilk çıktığında o zaman için hali vakti yerinde bir dedenin torununa en büyük banknot olan, “kırmızı para” vermesi demek yaklaşık (18 Eylül 2009 dolar/TL 1,4754 kurdan) 135 dolar ediyordu.

135 dolar bugün (dolar/TL 32,11) 4 bin 335 TL ediyor. Bunu veren dede, ne emeklisi olur bilemiyoruz ama zamanında iyi birikim yapmış olursa da iyi olur.

2009’da en düşük emekli maaşının 603 TL, asgari ücretin de 537 TL olduğundan yola çıkarsak, 200 TL’nin büyüklüğü anlaşılır.

100 TL harçlık verilse günümüzde, maaş bazında 1.658 TL ediyor. Dolar bazında 2 bin 176 lira ediyor.

100 TL harçlık verilse günümüzde, maaş bazında 1.658 TL ediyor. Dolar bazında 2 bin 176 lira ediyor.
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O halde harçlığı yine azaltmak gerekecek.

O halde harçlığı yine azaltmak gerekecek.

50 TL versin dedemiz, maaşa oranla bugün 1.416 TL eder. Dolar bazında 2009 yılında 50 TL’den emekli maaşlıyla 12 toruna harçlık verebilen dede, 1.088 liraya çıkan harçlıktan bugün, 9 toruna yetebiliyor. 3’ü artık harçlık almayacak yaşta olursa kurtarıyor zaten.

1 Gram altının 2009 yılında yaklaşık 48 lira olmasından yola çıkarsak, ilkokul ya da ortaokuldaki bir toruna 20 liralık bir harçlık verilmesi daha uygun görülüyor.

1 Gram altının 2009 yılında yaklaşık 48 lira olmasından yola çıkarsak, ilkokul ya da ortaokuldaki bir toruna 20 liralık bir harçlık verilmesi daha uygun görülüyor.

Bu miktar maaşı zorlamıyor gibi görünürken, maaşa oranla bugün, 332 TL harçlığa karşılık geliyor. Dolar bazında ise 435 TL’ye karşılık geliyor. Ancak 2009’da 20 liralık harçlığı 30 toruna verebilirken, dolar bazında günümüzde 23 toruna yetebiliyor.

En iyi ihtimalle, dedeler, 15 yıl önce 10 lira harçlık verdiği torunlarının bugünlere harçlık almayacak yaşa gelmesiyle kurtarmış olsun.

En iyi ihtimalle, dedeler, 15 yıl önce 10 lira harçlık verdiği torunlarının bugünlere harçlık almayacak yaşa gelmesiyle kurtarmış olsun.
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