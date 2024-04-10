Göz Ameliyatı Olan Özgür Özel'in Gözlüksüz Halini Gören Kullanıcılardan Güldüren Yorumlar!
Göz Ameliyatı Olan Özgür Özel'in Gözlüksüz Halini Gören Kullanıcılardan Güldüren Yorumlar!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçimden sonra hem sesinden hem de gözünden ameliyat oldu. Göz ameliyatından sonra gözlük takmayı bırakan ve o haliyle kameralar karşısına geçen Özgür Özel'e güldüren yorumlar geldi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel aldığı galibiyet ve seçim sürecinden sonra hem sesinden hem de gözünden ameliyat oldu.
Özgür Özel'in göz ameliyatı sonrası gözlük takmayacak olmasından dolayı değişik göründüğünü söyleyebiliriz.
Tabii bunu tek düşünen biz değiliz. Twitter'da birçok kullanıcı Özgür Özel'in gözlüksüz haline güldüren yorumlar yaptı;👇
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