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Cansu Akın Sevgilisi Metin Akdülger'in Doğum Gününü Kutladığı Paylaşımla Mest Etti!

Cansu Akın Sevgilisi Metin Akdülger'in Doğum Gününü Kutladığı Paylaşımla Mest Etti!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
10.04.2024 - 13:37

Yaşadıkları aşkla kıskandıran ve gözlerden uzakta ilişki yaşayan Cansu Akın ve Metin Akdülger hepimizin içini ısıtan bir çift. Uzun birlikteliklerinden bu yana oldukça az görüntü verdiler. Metin Akdülger'in doğum gününü romantik pozlarla kutlayan Cansu Akın gözlerimizden kalpler çıkarttı!

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Sandık Kokusu dizisinde Atilla karakterine hayat veren Metin Aldülger hem yakışıklılığı hem karizması hem de oyunculuğu ile fazlasıyla dikkat çekici biri.

Sandık Kokusu dizisinde Atilla karakterine hayat veren Metin Aldülger hem yakışıklılığı hem karizması hem de oyunculuğu ile fazlasıyla dikkat çekici biri.

Son zamanların en çok beğenilen ünlü erkekleri arasında kendisi yer alıyor. Medcezir, Atiye, Şahsiyet, Sandık Kokusu ve daha birçok başarılı projede kendisini izlemiştik.

Son zamanların en çok beğenilen ünlü erkekleri arasında kendisi yer alıyor. Medcezir, Atiye, Şahsiyet, Sandık Kokusu ve daha birçok başarılı projede kendisini izlemiştik.

Kariyerine YouTube ile başlayan ve neredeyse ilk YouTuber'lardan biri olan Cansu Akın da oldukça başarılı işlere imza attı.

Kariyerine YouTube ile başlayan ve neredeyse ilk YouTuber'lardan biri olan Cansu Akın da oldukça başarılı işlere imza attı.

Dünyaca ünlü markalarla işbirliği yaptı ve kendini kanıtladı.

Dünyaca ünlü markalarla işbirliği yaptı ve kendini kanıtladı.

İlişkilerine 3,5 yıldır hız kesmeden devam eden güzel çift hepimizin aşk deyince ilk aklına gelenlerden.

İlişkilerine 3,5 yıldır hız kesmeden devam eden güzel çift hepimizin aşk deyince ilk aklına gelenlerden.
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Metin Akdülger'in doğum gününü Instagram'dan paylaştığı bir postla kutlayan Cansu Akın şu notu düştü;

Metin Akdülger'in doğum gününü Instagram'dan paylaştığı bir postla kutlayan Cansu Akın şu notu düştü;

"Varlığını düşündükçe bile saçma sapan sırıtıyorum ben, hala, her dakika. iyi ki doğdun sevgilim! I love you so endlessly much🖤"

"Varlığını düşündükçe bile saçma sapan sırıtıyorum ben, hala, her dakika. iyi ki doğdun sevgilim! I love you so endlessly much🖤"

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"Doğman kadar büyük bir mucize var mı? Ben bilemiyorum aşkım ya!" notunu da düşen Cansu Akın güldürdü.

"Doğman kadar büyük bir mucize var mı? Ben bilemiyorum aşkım ya!" notunu da düşen Cansu Akın güldürdü.
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Bizi mest eden bu paylaşıma da yorumlar gecikmedi;

Bizi mest eden bu paylaşıma da yorumlar gecikmedi;

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