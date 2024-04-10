Cansu Akın Sevgilisi Metin Akdülger'in Doğum Gününü Kutladığı Paylaşımla Mest Etti!

Yaşadıkları aşkla kıskandıran ve gözlerden uzakta ilişki yaşayan Cansu Akın ve Metin Akdülger hepimizin içini ısıtan bir çift. Uzun birlikteliklerinden bu yana oldukça az görüntü verdiler. Metin Akdülger'in doğum gününü romantik pozlarla kutlayan Cansu Akın gözlerimizden kalpler çıkarttı!