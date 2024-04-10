Görüş Bildir
Haberler
Magazin
8,5 Milyon Abonesi Olan Ruhi Çenet'in YouTube Kanalı Çalındı!

8,5 Milyon Abonesi Olan Ruhi Çenet'in YouTube Kanalı Çalındı!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
10.04.2024 - 12:01

Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden aboneye sahip olan, bilgilendirici videolar ile tanıdığımız Ruhi Çenet'in YouTube kanalı çalındı. Kanaldaki videolar kaldırıldı ve sahte yayınlar yapılmaya başlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

YouTube üzerinden bilgilendirici videolar yayınlayan ve risk alarak hem tehlikeli hem soğuk hem de sıcak ülkeleri gezmekten çekinmeyen Ruhi Çenet uzun yıllardır bu işi yapıyor.

YouTube üzerinden bilgilendirici videolar yayınlayan ve risk alarak hem tehlikeli hem soğuk hem de sıcak ülkeleri gezmekten çekinmeyen Ruhi Çenet uzun yıllardır bu işi yapıyor.

Uzun yıllardır bu işi yapması ve işini iyi de yapmasının getirisi YouTube kanalının 8,5 milyon aboneye ulaşması oldu.

Uzun yıllardır bu işi yapması ve işini iyi de yapmasının getirisi YouTube kanalının 8,5 milyon aboneye ulaşması oldu.

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle olan bu pozu gündem olan Ruhi Çenet'e takipçileri; sessiz sedasız evlendi, yuvasını kurdu yorumlarında bulunmuşlardı.

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle olan bu pozu gündem olan Ruhi Çenet'e takipçileri; sessiz sedasız evlendi, yuvasını kurdu yorumlarında bulunmuşlardı.

Ruhi Çenet'in 8,5 milyon aboneli hesabı çalındı. Yaşadığı olayla şoke olan Ruhi Çenet bu açıklamayı Instagram hesabından yaptı.

Ruhi Çenet'in 8,5 milyon aboneli hesabı çalındı. Yaşadığı olayla şoke olan Ruhi Çenet bu açıklamayı Instagram hesabından yaptı.

Hesaptaki videolar silindi ve bazı yayınlar yapılmaya başladı.

Hesaptaki videolar silindi ve bazı yayınlar yapılmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kanalın fotoğrafı değişti ve ismi de Ripple oldu. Kripto para dolandırıcıları, açtıkları bu sahte canlı yayın ile Ripple‘ın değerleneceğini iddia ediyor ve yatırımcıları dolandırmaya çalışıyor.

Kanalın fotoğrafı değişti ve ismi de Ripple oldu. Kripto para dolandırıcıları, açtıkları bu sahte canlı yayın ile Ripple‘ın değerleneceğini iddia ediyor ve yatırımcıları dolandırmaya çalışıyor.

Hedeflerinin Ruhi Çenet'in kanalının olmasının nedeni ise yüksek takipçi sayısı...

Hedeflerinin Ruhi Çenet'in kanalının olmasının nedeni ise yüksek takipçi sayısı...

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
7
7
4
3
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?