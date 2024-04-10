Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Şafak Sezer'in Kemal Sunal'dan Daha Komik Olduğunu Söyleyen Kullanıcı Tartışma Yarattı!

Şafak Sezer'in Kemal Sunal'dan Daha Komik Olduğunu Söyleyen Kullanıcı Tartışma Yarattı!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
10.04.2024 - 10:30 Son Güncelleme: 10.04.2024 - 11:14

Twitter'da Şafak Sezer'in Kemal Sunal'dan daha komik olduğunu savunan kullanıcıya yorum yağdı. Kimleri bunu doğru buldu kimileri ise yanlış!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Seveni oldukça çok olan ve geçmişimizin belki de nadide komedyenlerinden Kemal Sunal'ın tabii ki hepimiz için yeri bambaşka.

Seveni oldukça çok olan ve geçmişimizin belki de nadide komedyenlerinden Kemal Sunal'ın tabii ki hepimiz için yeri bambaşka.

82 filmde oynayarak Türk sinemasının ve televizyon dünyasının saygısını kazanan usta oyuncu her yaştan insanın sevgisini de kazanmış biri.

82 filmde oynayarak Türk sinemasının ve televizyon dünyasının saygısını kazanan usta oyuncu her yaştan insanın sevgisini de kazanmış biri.

Ölümü ile büyük üzüntüye sebep olan Kemal Sunal hem saygıyı hem de sevgiyi derinden hak ediyor.

Ölümü ile büyük üzüntüye sebep olan Kemal Sunal hem saygıyı hem de sevgiyi derinden hak ediyor.

Şafak Sezer'de keza sevenleri tarafından ilgiyle karşılanan bir komedyen.

Şafak Sezer'de keza sevenleri tarafından ilgiyle karşılanan bir komedyen.

Hem dizilerine hem de filmlerine olan merak oldukça büyük.

Hem dizilerine hem de filmlerine olan merak oldukça büyük.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Twitter'da bir kullanıcı ise Kemal Sunal'ı komik bulmadığını bu şekilde dile getirdi. Şafak Sezer'in daha komik olduğunu savunarak.

Twitter'da bir kullanıcı ise Kemal Sunal'ı komik bulmadığını bu şekilde dile getirdi. Şafak Sezer'in daha komik olduğunu savunarak.

1. Bu Tweet'e de tabii birçok yorum geldi. Kimileri bu fikre katıldı kimileri ise katılmadı.

1. Bu Tweet'e de tabii birçok yorum geldi. Kimileri bu fikre katıldı kimileri ise katılmadı.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
İçeriğin Devamı Aşağıda

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.
İçeriğin Devamı Aşağıda

10.

10.

11. Siz bu tartışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce haklı mı yoksa kıyaslanması bile saçma mı?

11. Siz bu tartışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce haklı mı yoksa kıyaslanması bile saçma mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?