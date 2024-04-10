Şafak Sezer'in Kemal Sunal'dan Daha Komik Olduğunu Söyleyen Kullanıcı Tartışma Yarattı!
Şafak Sezer'in Kemal Sunal'dan Daha Komik Olduğunu Söyleyen Kullanıcı Tartışma Yarattı!
Twitter'da Şafak Sezer'in Kemal Sunal'dan daha komik olduğunu savunan kullanıcıya yorum yağdı. Kimleri bunu doğru buldu kimileri ise yanlış!
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Seveni oldukça çok olan ve geçmişimizin belki de nadide komedyenlerinden Kemal Sunal'ın tabii ki hepimiz için yeri bambaşka.
82 filmde oynayarak Türk sinemasının ve televizyon dünyasının saygısını kazanan usta oyuncu her yaştan insanın sevgisini de kazanmış biri.
Ölümü ile büyük üzüntüye sebep olan Kemal Sunal hem saygıyı hem de sevgiyi derinden hak ediyor.
Şafak Sezer'de keza sevenleri tarafından ilgiyle karşılanan bir komedyen.
Hem dizilerine hem de filmlerine olan merak oldukça büyük.
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Twitter'da bir kullanıcı ise Kemal Sunal'ı komik bulmadığını bu şekilde dile getirdi. Şafak Sezer'in daha komik olduğunu savunarak.
1. Bu Tweet'e de tabii birçok yorum geldi. Kimileri bu fikre katıldı kimileri ise katılmadı.
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11. Siz bu tartışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce haklı mı yoksa kıyaslanması bile saçma mı?
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