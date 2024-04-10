Yılın Aşk Bombası! Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'nın Samimi Pozlarına Sosyal Medyadan Gelen Yorumlar
Yılın Aşk Bombası! Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'nın Samimi Pozlarına Sosyal Medyadan Gelen Yorumlar
Geçtiğimiz günlerde gözümüzü bir aşk iddiasına açtık. İlk başta ihtimal vermediğimiz bu aşk iddiası fotoğraf ve videolarla desteklenince gerçekliğini de ortaya koymuş oldu. Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan samimi görüntüleriyle sosyal medyanın diline düştü.
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Türkiye'nin gündeminde bomba bir aşk iddiası var. Artık iddiadan daha fazlası tabii...
İnci Taneleri dizisinde Azem karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan'ın, Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Bu iddialar Cansu Taşkın'ın "Yılmaz Erdoğan'la "sevgiliydik, ama 1 yıldır ulaşamıyorum." sözleri üzerine çıkmıştı. Cansu Taşkın'ın kız kardeşi ise elindeki görüntüleri yayınladı ve böylece aşk iddiaları artık iddia olmaktan daha fazlası oldu.
Tabii bu aşka gelen yorumlar da oldukça fazla;
Armağan Çağlayan'ın böyle bir yorumu var!
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24 yaş başka kişiler arasında olsa linçliyorsunuz, adam şair olunca uygun görüyorsunuz ve bize ne diyorsunuz, şiirde yazın tam olsun.
lincleyemiyorlar kimsenin gucu yetmez oyle bise yok. onlarda yapsa pislik olaydir bunlarsa yapsa pislik olaydir. bunu degistirecek adam anasinin karnindan do... Devamını Gör
Armağan Çağlayan çok güzel demiş altına imzamı atarım
Yaa armağan çağlayan ne güzel özetlemiş arkadaşlar bize ne ,size ne 🤦🏼♀️ Zaten bunu ortaya döken de ayrı bir iğrenç 🤦🏼♀️ insan yaşadığı ilişki için prim yapmaya ça... Devamını Gör