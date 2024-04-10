Yılın Aşk Bombası! Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'nın Samimi Pozlarına Sosyal Medyadan Gelen Yorumlar

Geçtiğimiz günlerde gözümüzü bir aşk iddiasına açtık. İlk başta ihtimal vermediğimiz bu aşk iddiası fotoğraf ve videolarla desteklenince gerçekliğini de ortaya koymuş oldu. Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan samimi görüntüleriyle sosyal medyanın diline düştü.