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Taze Baba Kaan Urgancıoğlu Oğlu Ardıç'la İlk Bayramını Kutladı!

Taze Baba Kaan Urgancıoğlu Oğlu Ardıç'la İlk Bayramını Kutladı!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
10.04.2024 - 14:33

Geçtiğimiz yıl aralık ayında baba olan Kaan Urgancıoğlu'ndan bayram paylaşımı geldi. Oğluyla poz veren Kaan Urgancıoğlu içimizi eritti.

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Yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nu hem başarılı projelerde hem de başarılı aile hayatında sık sık görüyoruz.

Yakışıklı oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nu hem başarılı projelerde hem de başarılı aile hayatında sık sık görüyoruz.

Kara Sevda dizisiyle yıldızı daha da parlayan Kaan Urgancıoğlu daha sonra Yargı'ya adım attı. Aşk101 gibi güzel bir projede de yer almıştı.

Kara Sevda dizisiyle yıldızı daha da parlayan Kaan Urgancıoğlu daha sonra Yargı'ya adım attı. Aşk101 gibi güzel bir projede de yer almıştı.

Yargı dizisindeki partneri Pınar Deniz ile aralarındaki uyumu oldukça güzel. Öyleki Aşk101'den sonra hemen Yargı projesi başladı ve 2021 yılından beri büyük beğeniyle izleniyor.

Yargı dizisindeki partneri Pınar Deniz ile aralarındaki uyumu oldukça güzel. Öyleki Aşk101'den sonra hemen Yargı projesi başladı ve 2021 yılından beri büyük beğeniyle izleniyor.

Geçtiğimiz haziran ayında Burcu Denizer ile evlenen Kaan Urgancıoğlu'nun bu hamlesi hepimizi şaşırtmıştı. Çünkü çok ani olmuştu.

Geçtiğimiz haziran ayında Burcu Denizer ile evlenen Kaan Urgancıoğlu'nun bu hamlesi hepimizi şaşırtmıştı. Çünkü çok ani olmuştu.

Kendisi İstanbul'un en ünlü lokantalarından birinin sahibi. Ailesi de aynı şekilde birçok ünlü mekanın işletmecisi.

Kendisi İstanbul'un en ünlü lokantalarından birinin sahibi. Ailesi de aynı şekilde birçok ünlü mekanın işletmecisi.
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Yunanistan'da sessiz sedasız evlenen çiftin bir süre sonra da dünyaya çocukları geldi.

Yunanistan'da sessiz sedasız evlenen çiftin bir süre sonra da dünyaya çocukları geldi.

Babalığı da oyunculuğu kadar iyi olan Kaan Urgancıoğlu oğlu Ardıç ile ilk bayramlarını kutladılar;👇

Babalığı da oyunculuğu kadar iyi olan Kaan Urgancıoğlu oğlu Ardıç ile ilk bayramlarını kutladılar;👇

Kaan Urgancıoğlu'nun annesinin paylaşımından oğlu Ardıç'la olan pozu oldukça tatlı.

Kaan Urgancıoğlu'nun annesinin paylaşımından oğlu Ardıç'la olan pozu oldukça tatlı.

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