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100 Milyon Dolar Serveti Olan Acun Ilıcalı "Aylık Kazanç" Açıklaması Yaptı!

100 Milyon Dolar Serveti Olan Acun Ilıcalı "Aylık Kazanç" Açıklaması Yaptı!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
10.04.2024 - 15:10

Parasıyla çenemizin yorulduğu, kızlarından, eski eşlerine ve sevgililerine kadar merceğimizde olan Acun Ilıcalı aylık kazanç açıklaması yaptı. Acun Ilcalı'ya katıldığı bir programda aylık kazancının ne kadar olduğu soruldu. Ilıcalı bu soruya cevap verdi.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yaptığı her işte başarıyı yakalıyor. Hem özel hayatını hem de iş hayatını oldukça açık ve ortada yaşıyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yaptığı her işte başarıyı yakalıyor. Hem özel hayatını hem de iş hayatını oldukça açık ve ortada yaşıyor.

Kızlarıyla olan ilişkisi, hem de özel hayatı oldukça renkli. Kızlarına çok düşkün olduğunu sosyal medyada her fırsatta gösteriyor.

Kızlarıyla olan ilişkisi, hem de özel hayatı oldukça renkli. Kızlarına çok düşkün olduğunu sosyal medyada her fırsatta gösteriyor.

Geçenlerde şöyle bir açıklamada bulunan Acun Ilıcalı biraz kafa karıştırmıştı.

Uzun yıllardır televizyonculuk yapan ve genellikle yarışma programlarında kendini gösteren Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bir programa katıldı.

Uzun yıllardır televizyonculuk yapan ve genellikle yarışma programlarında kendini gösteren Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bir programa katıldı.

343 Digital programına konuk olan Acun Ilıcalı oldukça samimi itiraflarda da bulundu.

343 Digital programına konuk olan Acun Ilıcalı oldukça samimi itiraflarda da bulundu.

Büyük servete sahip olan Acun Ilıcalı "Türkiye'de çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın" dedi.

Büyük servete sahip olan Acun Ilıcalı "Türkiye'de çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın" dedi.
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"TV8'i alıyorum, aldığım zaman verdiğim para 70 milyon dolar, 60-70 milyon dolar para veriyorum, bütün mal varlığım bütün servetim o, o zaman hepsini bir yere riske ediyorsun ki üstte kredi alıyorsun. Tutmasa ne olacak? Bu hamleler süper risk maddi korkum olmadığı için karşılığını aldım"

"TV8'i alıyorum, aldığım zaman verdiğim para 70 milyon dolar, 60-70 milyon dolar para veriyorum, bütün mal varlığım bütün servetim o, o zaman hepsini bir yere riske ediyorsun ki üstte kredi alıyorsun. Tutmasa ne olacak? Bu hamleler süper risk maddi korkum olmadığı için karşılığını aldım"

Programda aylık kazancı sorulan Acun Ilıcalı ise şöyle cevap verdi; "Onu bilmem mümkün değil benim, hesabını yapamayız. 13 ülkeden gelirimiz var kanalımız var. Ben o işlere karışmam. Ebru o işlere bakıyor" dedi.

Programda aylık kazancı sorulan Acun Ilıcalı ise şöyle cevap verdi; "Onu bilmem mümkün değil benim, hesabını yapamayız. 13 ülkeden gelirimiz var kanalımız var. Ben o işlere karışmam. Ebru o işlere bakıyor" dedi.

Anlayacağınız bugün de çenemiz yoruldu.

Anlayacağınız bugün de çenemiz yoruldu.

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