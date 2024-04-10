100 Milyon Dolar Serveti Olan Acun Ilıcalı "Aylık Kazanç" Açıklaması Yaptı!

Parasıyla çenemizin yorulduğu, kızlarından, eski eşlerine ve sevgililerine kadar merceğimizde olan Acun Ilıcalı aylık kazanç açıklaması yaptı. Acun Ilcalı'ya katıldığı bir programda aylık kazancının ne kadar olduğu soruldu. Ilıcalı bu soruya cevap verdi.