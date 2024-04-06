Acun Ilıcalı Günümüzde Araba Almanın Eskiye Nazaran Daha Kolay Olduğunu Açıkladı

Yapımcı Acun Ilıcalı, mal varlığını duyduğumuzda dudaklarımızın uçuklamasına neden olan isimlerden biri. Bu zamana kadar bindiği araçlarla çoğu kişiyi hayallere daldıran Ilıcalı'nın eskiye kıyasla günümüzde daha kolay araba alındığını söylemesi sosyal medyada gündem oldu.