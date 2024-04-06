Acun Ilıcalı Günümüzde Araba Almanın Eskiye Nazaran Daha Kolay Olduğunu Açıkladı
Acun Ilıcalı Günümüzde Araba Almanın Eskiye Nazaran Daha Kolay Olduğunu Açıkladı
Yapımcı Acun Ilıcalı, mal varlığını duyduğumuzda dudaklarımızın uçuklamasına neden olan isimlerden biri. Bu zamana kadar bindiği araçlarla çoğu kişiyi hayallere daldıran Ilıcalı'nın eskiye kıyasla günümüzde daha kolay araba alındığını söylemesi sosyal medyada gündem oldu.
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Yaptığı yatırımlarla gündemde bomba etkisi yaratan Acun Ilıcalı her geçen gün servetine servet katan ünlüler arasındaki yerini koruyor.
İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satan alan, Tv8 kanalının sahibi Ilıcalı'nın Survivor'da bindiği arabaları bilmeyen yoktur.
Arabalara olan merakıyla tanıdığımız yegane ünlülerin başında gelen Acun Ilıcalı bir YouTube programına konuk oldu.
Türkiye’de araç sahibi olma hakkında açıklamalarda bulunan değinen Ilıcalı şu ifadelerde sosyal medyanın gündemine oturdu:
"Tabii ki otomobil almak zorlaştı diyoruz ama emin olsunlar bizim dönemimize göre daha kolay. Gençlerimiz tabii genç oldukları için bizim dönemi yaşamadılar. Bizim dönemde 4 ailenin birinde ikisinde araba olurdu."
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O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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