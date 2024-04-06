Çeyrekleri Yeniden Hazırlayın: Ahmet Kural ve Eşi Çağla Gizem Şahin Oğullarını Kucağını Aldı!
Çeyrekleri Yeniden Hazırlayın: Ahmet Kural ve Eşi Çağla Gizem Şahin Oğullarını Kucağını Aldı!
Geçtiğimiz yaz aylarında evlenen oyuncu Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin bebeklerine kavuşmak için gün sayıyordu. Dün akşam sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Kural baba olduğunu duyurdu!
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Çalıgı Çengi, Kardeş Payı, İşler Güçler ve Düğün Dernek gibi birçok yapımdan tanıdığımız Ahmet Kural magazin dünyasının popüler isimlerinden.
Kariyeriyle olduğu gibi özel hayatıyla da dillerden düşmeyen Ahmet Kural bir dönem her projede beraber rol aldığı ve bir an olsun ayrılmadığı arkadaşı Murat Cemcir'le olan küslüğüyle gündemde.
Ünlü oyuncu, yaklaşık dört yıl boyunca beraber yaşadığı sevgilisi Çağla Gizem Şahin evlenme kararı almıştı. İkili 18 Temmuz 2023 tarihinde Bodrum Cennet Koyu’nda nikah masasına oturmuştu.
Yılın bomba düğünün üzerinden çok geçmemişti ki; Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin'den müjdeli haber gelmişti. Çiçeği burnunda çift "çok heyecanlıyız" diyerek bebek beklediklerini duyurmuştu.
Diğer ünlülerin aksine anne olmak için gün sayan Şahin hamilelik dönemi boyunca pek fazla paylaşım yapmadı.
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Bir erkek bebek beklediklerini öğrendiğimiz Ahmet ve Çağla Gizem çiftinin ilk çekirdek aile pozları da göz doldurmuştu.
HaberTürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, ultrasonda bebeğinin kalp atışını duyduğu zaman gözyaşlarına hakim olamayan Ahmet Kural ve biricik eşi bebeklerine koyacağı ismi de açıklamıştı!
Oğlunun adının Kemal olacağını duyuran Ahmet Kural nedenini de "Heyecanlıyız ve bekliyoruz, adını Kemal koyacağız. Kemal güzel bir isim 'Mustafa Kemal Atatürk', 'Kemal Sunal' gibi güzel insanların isimleri." sözleriyle açıklamıştı.
Ahmet Kural'ın eşi Çağla Gizem Şahin geçtiğimiz saatlerde doğum yaptı. İlk açıklama da çiçeği burnunda baba Ahmet Kural'dan geldi!
"Her şey yolunda. Çağla da, Kemal de sağlıklı. Bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik."
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Hoş geldin Kemal Kural! 🧿❤️
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