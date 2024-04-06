Güzellik Merkezlerine Sağlık Kuruluşu İzlenimi Verdiği İddia Edilen Şulemsi Para Cezası Aldı!

Fenomen davasıyla beraber mercek altına fenomenlerden biri olan Şulemsi, tıpkı Dilan Polat gibi güzellik merkezleri açarak kısa sürede zenginleşmiş isimlerden. Bir süredir gündeme gelmeyen fenomen yeni bir iddiayla dikkat çekti. Güzellik salonlarına sağlık kuruluşu izlenimi verdiği öne sürülen Şulemsi'ye para cezası verildi.