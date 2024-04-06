Güzellik Merkezlerine Sağlık Kuruluşu İzlenimi Verdiği İddia Edilen Şulemsi Para Cezası Aldı!
Güzellik Merkezlerine Sağlık Kuruluşu İzlenimi Verdiği İddia Edilen Şulemsi Para Cezası Aldı!
Fenomen davasıyla beraber mercek altına fenomenlerden biri olan Şulemsi, tıpkı Dilan Polat gibi güzellik merkezleri açarak kısa sürede zenginleşmiş isimlerden. Bir süredir gündeme gelmeyen fenomen yeni bir iddiayla dikkat çekti. Güzellik salonlarına sağlık kuruluşu izlenimi verdiği öne sürülen Şulemsi'ye para cezası verildi.
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Kara para aklama ve vergi kaçırma başta olmak üzere birçok farklı suçlamayla tutuklanıp cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin davası pek çok fenomenin de başını yaktı.
Normalde doğum fotoğrafçısı olan ardından güzellik sektörüne giren Dilan Polat kısa sürede servet elde edip lüks yaşamıyla göze batıyordu. Bu davayla beraber dikkat çeken isimlerden biri de Şulemsi olarak bilinen Şule Kaya Türk oldu.
Dilan Polat'ın yaşam tarzına az çok hakim olanlar Şulemsi'nin de Dilan'a olan benzerliğinden bahsedip durdu. İsminin harflerini taşıyan lüks araçlar, güzellik merkezi sektöründe elde edilen yüksek kazançlar, şatafatlı hayatlar...
Birkaç sektörde işletme sahibi olduğu bilinen Şulemsi'nin Ramazan ayında alkolü bırakıp tövbe eden çalışanlarına çeyrek altın dağıttığı anlar epey tartışma konusu olmuştu.
Genç yaşında mal varlığı saymakla bitmeyen sosyal medya fenomenin yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi de dikkatlerden kaçacak gibi değildi.
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Hakkındaki iddiaları hiçbir zaman kabul etmeyen, kendisine gelen bu yöndeki eleştirilere de ateş püsküren Şulemsi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Daha önce de ünlü isim ve fenomenlerin aldığı cezaları duyuran avukat Emre Alıcı'nın iddiasına göre; Şulemsi, güzellik salonlarına sağlık kuruluşu izlenimi vermek ve tıbbı işlemlerin tanıtımını yapmak yüzünden ceza yedi.
Mevzuatlara uymadan yaptığı reklamlar yüzünden para cezası alan Şulemsi için çıkarılan tutarın 550.059 TL olduğu belirtildi.
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