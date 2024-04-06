Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Yeni Fethi Montevideo! Neslihan Atagül Dansıyla Sosyal Medyayı Salladı!

Son dönemlerde yurt dışında çeşitli program ve etkinliklere katılan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti çalışmalarına Uruguay'da devam ediyor. Uruguay'ın başkenti Montevideo'da gerçekleştirilen bir etkinliğe konuşmacı olarak katılan Kadir Doğulu, gecenin ilerleyen saatlerinde eşiyle birlikte eğlenmeyi de ihmal etmedi. Geceye damgasını vuran ise güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün oyuncu Isabel Macedo ile ettiği doğaçlama ve eğlenceli dansı oldu.

İşte, o anlar...