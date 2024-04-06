Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Yeni Fethi Montevideo! Neslihan Atagül Dansıyla Sosyal Medyayı Salladı!
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun Yeni Fethi Montevideo! Neslihan Atagül Dansıyla Sosyal Medyayı Salladı!
Son dönemlerde yurt dışında çeşitli program ve etkinliklere katılan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti çalışmalarına Uruguay'da devam ediyor. Uruguay'ın başkenti Montevideo'da gerçekleştirilen bir etkinliğe konuşmacı olarak katılan Kadir Doğulu, gecenin ilerleyen saatlerinde eşiyle birlikte eğlenmeyi de ihmal etmedi. Geceye damgasını vuran ise güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün oyuncu Isabel Macedo ile ettiği doğaçlama ve eğlenceli dansı oldu.
İşte, o anlar...
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İlk kez 'Küçük Sırlar' dizisiyle ekranlarda yerini alan yetenekli oyuncu 'Pis Yedili', 'Fatih Harbiye', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Aşkın Tarifi' gibi pek çok yapımda rol aldı.
Kadir Doğulu, son dönemlerde global arenada yerini alıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Türk dizilerinin Latin Amerika'ya satışının 10. yılı şerefine gerçekleştirilen ödül törenine onur konuğu olarak davet edilmişti. Bu kez de ISOS Medya Grubu tarafından düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak davet edildi.
Etkinlikte Kadir Doğulu'nun röportaj yaptığı Arjantinli oyuncu Isabel Macedo gecenin ilerleyen saatlerinde de çifti yalnız bırakmadı.
Isabel Macedo, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ile etkinlik sonrası bir araya geldikleri yemekten görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmedi.
Neslihan Atagül ile bir hayli keyifli vakit geçirmiş ve eğlenmiş görünen ünlü oyuncu, Atagül'e 'akıllı ve duyarlı' sözleriyle iltifatta bulundu.
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Isabel Macedo'nun 'Çünkü en iyi şey nerede olursan ol her zaman iyi vakit geçirmektir.' notuyla paylaştığı anlarda Atagül ile birlikte sahneyi de ele geçirdiler.
Neslihan Atagül, eğlenceli dans performansı ile göz doldururken eşi Kadir Doğulu tarafından alkışlarla desteklendi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti Uruguay'ı da fethetmiş gibi görünüyor!
İşte, Neslihan Atagül'ün Isabel Macedo ile dans ettiği o anlar...
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