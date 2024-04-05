Mabel Matiz'den Astral Seyahat Açıklaması 'Gündüz Bir Hayat Yaşarım Gece Başka Bir Hayat'

Hemen her şarkısıyla zirvede yerini alan Mabel Matiz, ünlü sunucu Saba Tümer'in YouTube kanalında yayınlanan programa konuk oldu. Son dönemlerde Zeynep Bastık'a verdiği 'Lan' parçası ile gündemden düşmeyen yetenekli şarkıcı siyasetten astral seyahate pek çok konuda dikkat çeken itiraflarda bulundu. Sevilen sanatçı Mabel Matiz'in 'Gündüz bir hayat yaşarım, gece başka bir hayat' açıklaması ise dikkat çekti.

İşte, detaylar...