Mabel Matiz'den Astral Seyahat Açıklaması 'Gündüz Bir Hayat Yaşarım Gece Başka Bir Hayat'
Mabel Matiz'den Astral Seyahat Açıklaması 'Gündüz Bir Hayat Yaşarım Gece Başka Bir Hayat'
Hemen her şarkısıyla zirvede yerini alan Mabel Matiz, ünlü sunucu Saba Tümer'in YouTube kanalında yayınlanan programa konuk oldu. Son dönemlerde Zeynep Bastık'a verdiği 'Lan' parçası ile gündemden düşmeyen yetenekli şarkıcı siyasetten astral seyahate pek çok konuda dikkat çeken itiraflarda bulundu. Sevilen sanatçı Mabel Matiz'in 'Gündüz bir hayat yaşarım, gece başka bir hayat' açıklaması ise dikkat çekti.
İşte, detaylar...
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Kendine has ses rengi ve şarkı sözleriyle son dönemlerin en başarılı sanatçıları arasında yer alan Mabel Matiz, MySpace sayfası üzerinden anonim olarak yayınladığı şarkılarıyla hayatımıza girdi.
2011 yılında 'Mabel Matiz' albümüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, ikinci albümü olan 'Yaşım Çocuk' ile bu kez resmen müzik piyasasının altını üstüne getirdi.
Şimdilerde ise söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan, Zeynep Bastık tarafından seslendirilen 'Lan' şarkısıyla global listelerde yerini alıyor. Hatta kimileri 'Lan'ı Mabel Matiz'in seslendirmesi gerektiğini düşünüyor.
Hemen her klibi, şarkı sözleri ve sesiyle müzik piyasasının nabzını tutan Mabel Matiz, bu kez de Saba Tümer'in YouTube programında yaptığı açıklamalarla tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.
Saba Tümer'in YouTube programına konuk olan Mabel Matiz, birbirinden ilginç itiraflarda bulundu. Ünlü sunucunun şen kahkahaları ve Mabel Matiz'in dinlemeye doyamadığımız sesi eşliğinde siyasetten astral seyahate pek çok konu konuşuldu.
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Programda, 'Bazı rüyalarda gezerim' diyen Mabel Matiz, astral seyahat açıklamasıyla hayranlarını bir hayli şaşırttı!
Programla birlikte asıl mesleği diş hekimliği olan ünlü şarkıcının gerçek adı olan 'Fatih Karaca' da hatırlandı. Mabel Matiz, ünlü sunucu Tümer'e Mabel isminin bir kitaptan geldiğini söyledi.
Sürekli göz önünde olan Mabel Matiz'in evine ilk kez bu yıl televizyon aldığını da biliyor muydunuz?
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