Zeynep Bastık 'Yatırım Topraktır' Dedi ve Alışveriş Bütçesini Planlamada Demet Özdemir'e Hak Verdi!
Zeynep Bastık 'Yatırım Topraktır' Dedi ve Alışveriş Bütçesini Planlamada Demet Özdemir'e Hak Verdi!
Son dönemlerde global listelerde yerini alan 'Lan' şarkısıyla dillerden düşmeyen Zeynep Bastık, bu kez de yatırım tercihlerini açıkladı. Hatırlarsanız, Bastık'ın İzmir'in Urla ilçesinden satın aldığı yazlık uzunca bir dönem sosyal medyanın gündeminde yer almıştı. Anlaşılan güzel şarkıcının buna benzer yatırımları devam edecek. Ünlü şarkıcı, Demet Özdemir'in alışveriş bütçesini de yorumlamayı ihmal etmedi!
İşte, detaylar...
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YouTube üzerinden yaptığı aranjman ve cover parçalarla kısa zamanda geniş bir hayran kitlesine ulaşan 30 yaşındaki ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın ilk teklisi 'Fırça', 2014 yılında dinleyici ile buluşmuştu.
Hemen her şarkısıyla ses getiren Bastık, söz ve müziği Mabel Matiz'e ait 'Lan' ile birlikte global listelerde yerini aldı. Son günlerde çalma listelerinin vazgeçilmezi haline gelen şarkıyla birlikte Zeynep Bastık da sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gece Bebek'te yürürken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bastık, Bayram programını açıkladı.
Bayram sonrası başlayan yoğun konser programından söz eden Zeynep Bastık, İzmir'de kendisini bekleyenler olduğunu da söyledi: 'Yeni doğan köpeklerimiz var. Onları görürüz'
Bastık'ın bayram programı ve konser programından konu açılınca, muhabirler bayram sürecine damgasını vuran konser ücretlerini sordu.
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Kendi hesabını tutmayı tercih eden güzel şarkıcının yatırım tercihi ise 'topraktan yana'! Gerçi bunu Bastık'ın sosyal medya gündeminden düşmeyen İzmir, Urla'daki 40 milyon değerindeki evinden sonra tahmin edenler olmuştu.
Şık tarzı ve kıyafetlerine ödediği fiyatlarla sık sık gündeme gelen yetenekli oyuncu Demet Özdemir'in bütçe planlamasını da değindi. Zeynep Bastık, yıllık alışveriş bütçesi belirleyen ve buna göre hareket ettiğini söyleyen Özdemir'in kararını mantıklı bulduğunu söyledi.
Gelin, şıklığı ve tarzıyla dikkat çelen Demet Özdemir'in geçtiğimiz aylarda yaptığı o açıklamayı da yeniden hatırlayalım. 👇
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