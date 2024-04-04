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Zeynep Bastık 'Yatırım Topraktır' Dedi ve Alışveriş Bütçesini Planlamada Demet Özdemir'e Hak Verdi!

Zeynep Bastık 'Yatırım Topraktır' Dedi ve Alışveriş Bütçesini Planlamada Demet Özdemir'e Hak Verdi!

Demet Özdemir Zeynep Bastık
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
04.04.2024 - 19:31 Son Güncelleme: 04.04.2024 - 19:34

Son dönemlerde global listelerde yerini alan 'Lan' şarkısıyla dillerden düşmeyen Zeynep Bastık, bu kez de yatırım tercihlerini açıkladı. Hatırlarsanız, Bastık'ın İzmir'in Urla ilçesinden satın aldığı yazlık uzunca bir dönem sosyal medyanın gündeminde yer almıştı. Anlaşılan güzel şarkıcının buna benzer yatırımları devam edecek. Ünlü şarkıcı, Demet Özdemir'in alışveriş bütçesini de yorumlamayı ihmal etmedi! 

İşte, detaylar...

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YouTube üzerinden yaptığı aranjman ve cover parçalarla kısa zamanda geniş bir hayran kitlesine ulaşan 30 yaşındaki ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın ilk teklisi 'Fırça', 2014 yılında dinleyici ile buluşmuştu.

YouTube üzerinden yaptığı aranjman ve cover parçalarla kısa zamanda geniş bir hayran kitlesine ulaşan 30 yaşındaki ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın ilk teklisi 'Fırça', 2014 yılında dinleyici ile buluşmuştu.

Hemen her şarkısıyla ses getiren Bastık, söz ve müziği Mabel Matiz'e ait 'Lan' ile birlikte global listelerde yerini aldı. Son günlerde çalma listelerinin vazgeçilmezi haline gelen şarkıyla birlikte Zeynep Bastık da sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi.

Hemen her şarkısıyla ses getiren Bastık, söz ve müziği Mabel Matiz'e ait 'Lan' ile birlikte global listelerde yerini aldı. Son günlerde çalma listelerinin vazgeçilmezi haline gelen şarkıyla birlikte Zeynep Bastık da sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gece Bebek'te yürürken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bastık, Bayram programını açıkladı.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gece Bebek'te yürürken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bastık, Bayram programını açıkladı.

Bayram sonrası başlayan yoğun konser programından söz eden Zeynep Bastık, İzmir'de kendisini bekleyenler olduğunu da söyledi: 'Yeni doğan köpeklerimiz var. Onları görürüz'

Bayram sonrası başlayan yoğun konser programından söz eden Zeynep Bastık, İzmir'de kendisini bekleyenler olduğunu da söyledi: 'Yeni doğan köpeklerimiz var. Onları görürüz'

'Büyük bir yoğunluğa girmek üzereyim. İzmir'e gidip gelirim bayramda. Sonrasında konserlerimiz başlıyor. Orada yeni doğan köpeklerimiz var. Onları görürüz.'

Bastık'ın bayram programı ve konser programından konu açılınca, muhabirler bayram sürecine damgasını vuran konser ücretlerini sordu.

Bastık'ın bayram programı ve konser programından konu açılınca, muhabirler bayram sürecine damgasını vuran konser ücretlerini sordu.

Bayram gecelerinde sahneye çıkacak sanatçıların konser ücretlerini değerlendiren Zeynep Bastık, 'Kim ne kadar alıyor ben bilmiyorum. Ben para konularını da pek sevmem. Allah herkese bol bol versin. Ben kendi paramın hesabını bilirim. Kendi hesabımı kendim tutarım.' dedi.

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Kendi hesabını tutmayı tercih eden güzel şarkıcının yatırım tercihi ise 'topraktan yana'! Gerçi bunu Bastık'ın sosyal medya gündeminden düşmeyen İzmir, Urla'daki 40 milyon değerindeki evinden sonra tahmin edenler olmuştu.

Kendi hesabını tutmayı tercih eden güzel şarkıcının yatırım tercihi ise 'topraktan yana'! Gerçi bunu Bastık'ın sosyal medya gündeminden düşmeyen İzmir, Urla'daki 40 milyon değerindeki evinden sonra tahmin edenler olmuştu.

Bastık, basın mensuplarının harcamalarına ve yatırımlarına ilişkin soruya, 'Toprağa ne kadar yatırım yaparsak o kadar kendimi huzurlu hissederim. Benim için yatırım topraktır. Alışverişe çok para harcamam. Daha çok yurt dışından alışveriş yaparım, her zaman da gitmediğim için sık alışveriş yapan birisi değilim.' şeklinde yanıt verdi.

Şık tarzı ve kıyafetlerine ödediği fiyatlarla sık sık gündeme gelen yetenekli oyuncu Demet Özdemir'in bütçe planlamasını da değindi. Zeynep Bastık, yıllık alışveriş bütçesi belirleyen ve buna göre hareket ettiğini söyleyen Özdemir'in kararını mantıklı bulduğunu söyledi.

Şık tarzı ve kıyafetlerine ödediği fiyatlarla sık sık gündeme gelen yetenekli oyuncu Demet Özdemir'in bütçe planlamasını da değindi. Zeynep Bastık, yıllık alışveriş bütçesi belirleyen ve buna göre hareket ettiğini söyleyen Özdemir'in kararını mantıklı bulduğunu söyledi.

Gelin, şıklığı ve tarzıyla dikkat çelen Demet Özdemir'in geçtiğimiz aylarda yaptığı o açıklamayı da yeniden hatırlayalım. 👇

Gelin, şıklığı ve tarzıyla dikkat çelen Demet Özdemir'in geçtiğimiz aylarda yaptığı o açıklamayı da yeniden hatırlayalım. 👇

'Her yerden alışveriş yapıyorum. Ben yıllık bütçe ayırıp programlı alışveriş yapıyorum. Her gün alışveriş yapıp her gördüğünü alan biri değilim. Böyle bir altı yedi ayda mevsim değiştikçe alırım, har vurup harman savurmuyorum.'

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