Zeynep Bastık 'Yatırım Topraktır' Dedi ve Alışveriş Bütçesini Planlamada Demet Özdemir'e Hak Verdi!

Bastık, basın mensuplarının harcamalarına ve yatırımlarına ilişkin soruya, 'Toprağa ne kadar yatırım yaparsak o kadar kendimi huzurlu hissederim. Benim için yatırım topraktır. Alışverişe çok para harcamam. Daha çok yurt dışından alışveriş yaparım, her zaman da gitmediğim için sık alışveriş yapan birisi değilim.' şeklinde yanıt verdi.