Aleyna Tilki ve Serel Yereli Yaz Sezonunu İstanbul Boğazı'nın Serin Sularında Açtı!

Şarkıcı Aleyna Tilki ve yakın arkadaşı Serel Yereli, yaz sezonunu açtı. Boğazın serin sularına atlayan yakın arkadaşlar akıntıyı fark edince biraz da panik oldular. Genç oyuncu ve şarkıcı Yereli, o anları takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da suyun buz gibi olduğunu da belirtmenden geçmedi...

İşte, detaylar...