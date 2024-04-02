Bahar Dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy Rol Arkadaşını Anlattı 'Bahar ile Evren'in İlişkisi Nasıl İlerleyecek?'
Bahar Dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy Rol Arkadaşını Anlattı 'Bahar ile Evren'in İlişkisi Nasıl İlerleyecek?'
Kaynak: https://www.retouchmag.com/wp-content...
Son dönemlere damgasını vuran sevilen dizi Bahar'ın yakışıklı oyuncusu Buğra Gülsoy, Re Touch Mag dergisine özel bir kapak çekimi yaptı. Bahar dizisinin dikkat çeken ikilisi Bahar ve Evren'in ilişkisine dair açıklama yapan Gülsoy, partneri Demet Evgar ile ilgili ise övgü dolu sözler söyledi. Ünlü oyuncunun, kendisini yakından tanımak isteyenler için de sözleri vardı: 'Sakinlik, dinginlik aramıyorsan uzak dur benden.'
İşte, detaylar...
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İlk kez 'Hepimiz Birimiz İçin' dizisinde 'Nazım' karakteri ile izleyicinin karşısına çıkan Buğra Gülsoy, kısa zamanda ekranların aranan yüzü oldu.
Geçtiğimiz yıl Nilüfer Gürbüz ile 5 yıllık evliliğini bitiren Buğra Gülsoy, sık sık oğlu Cem ile zaman geçiriyor. Çiftin 12 Nisan 2019'da dünyaya gelen tatlı mı tatlı oğlu ve Gülsoy'a bir hayli yakışan babalık ise hayranlarının dilinden düşmüyor.
Özel hayatı ile gündeme gelmeyi tercih etmeyen yetenekli oyuncu hemen her projesinde olduğu gibi Bahar dizisinde de tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Tam da bu konuya dair sorularla Re Touch Mag dergisinin yeni sayısının konuğu olan Gülsoy'un itirafları da dikkat çekti.
Televizyon ekranlarında son kez 2021 yılında yer alan Buğra Gülsoy, o dönemde internet yapımları ve film projeleri üzerinde çalışıyordu. Bu süreçte son kitabı 'Luna'yı tamamlayan yakışıklı oyuncu, "Kendimi tanıma-anlama yolculuğunda sessizliğimle daha çok vakit geçirebilme anları yakaladım" diyor.
Bir yandan tiyatro sahnesinde 'Cırcır Böcekleri, İtler be Biz' adlı oyunla yer alan bir yandan da televizyon ekranlarında 'Bahar' dizisiyle seyirci ile buluşan Gülsoy'a babalığı sorulunca oğlu Cem ile arasındaki ilişkiyi bir bir anlatıyor: 'Evlatlarımıza sahip değiliz.'
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Sıra geliyor, Bahar ve Evren'e. Seyirci merak ediyor, "Bahar ve Evren, dost mu olacak? Yoksa ilerleyen dönemlerde bir aşk izleyecek miyiz?" İşte, Buğra Gülsoy'un yanıtı...
Ünlü oyuncuya diziye damgasını vuran, 'Nooldu Cerram' sahnesi de soruluyor. Bu doğaçlama an ve Gülsoy'un çok gerçek olduğu görülen tepkisine değiniliyor, yakışıklı oyuncu ise partneri Demet Evgar'ı övgü dolu sözlerle anlatıyor.
Son olarak Buğra Gülsoy'un kendisi ile ilk kez tanışacak olanlara, kendisi hakkında söyleyecek bir cümlesi var: "Sakinlik, dinginlik aramıyorsan uzak dur benden"
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