Bahar Dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy Rol Arkadaşını Anlattı 'Bahar ile Evren'in İlişkisi Nasıl İlerleyecek?'

'Evlatlarımıza sahip değiliz. Onlar bizim malımız değil. Bu dünyayı deneyimlemeye gelen ruhlar. Dolayısıyla onlar sadece bize emanetler. Sahiplenmek ile emanetçi olmayı ayırt edebildiğinizde, deneyimlerinizi paylaşabildiğiniz, onunla keyifli vakitler geçirebildiğiniz ama zamanı gelince yollarının seçiminde tercihleri ona bırakmanız gereken bir dostluk ilişkisi kurabilmeyi başarabilmektir en önemlisi, diye düşünüyorum. Ona sevgiyi ve güveni aşılamak yeterli. Kapıları kendisi açmalı. '