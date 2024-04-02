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Bahar Dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy Rol Arkadaşını Anlattı 'Bahar ile Evren'in İlişkisi Nasıl İlerleyecek?'

Bahar Dizisinin Evren'i Buğra Gülsoy Rol Arkadaşını Anlattı 'Bahar ile Evren'in İlişkisi Nasıl İlerleyecek?'

Bahar Dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.04.2024 - 09:54

Son dönemlere damgasını vuran sevilen dizi Bahar'ın yakışıklı oyuncusu Buğra Gülsoy, Re Touch Mag dergisine özel bir kapak çekimi yaptı. Bahar dizisinin dikkat çeken ikilisi Bahar ve Evren'in ilişkisine dair açıklama yapan Gülsoy, partneri Demet Evgar ile ilgili ise övgü dolu sözler söyledi. Ünlü oyuncunun, kendisini yakından tanımak isteyenler için de sözleri vardı: 'Sakinlik, dinginlik aramıyorsan uzak dur benden.' 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.retouchmag.com/wp-content...
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İlk kez 'Hepimiz Birimiz İçin' dizisinde 'Nazım' karakteri ile izleyicinin karşısına çıkan Buğra Gülsoy, kısa zamanda ekranların aranan yüzü oldu.

İlk kez 'Hepimiz Birimiz İçin' dizisinde 'Nazım' karakteri ile izleyicinin karşısına çıkan Buğra Gülsoy, kısa zamanda ekranların aranan yüzü oldu.

Güneşi Gördüm, Unutulmaz, Fatma Gülün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Aşk Yeniden, 8. Gün, Uyanış: Büyük Selçuklu, Acı Tatlı Ekşi, Cebimdeki Yapancı gibi pek çok başarılı dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu şimdi de Bahar dizisinde 'Evren' karakteri ile kaşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl Nilüfer Gürbüz ile 5 yıllık evliliğini bitiren Buğra Gülsoy, sık sık oğlu Cem ile zaman geçiriyor. Çiftin 12 Nisan 2019'da dünyaya gelen tatlı mı tatlı oğlu ve Gülsoy'a bir hayli yakışan babalık ise hayranlarının dilinden düşmüyor.

Geçtiğimiz yıl Nilüfer Gürbüz ile 5 yıllık evliliğini bitiren Buğra Gülsoy, sık sık oğlu Cem ile zaman geçiriyor. Çiftin 12 Nisan 2019'da dünyaya gelen tatlı mı tatlı oğlu ve Gülsoy'a bir hayli yakışan babalık ise hayranlarının dilinden düşmüyor.

Özel hayatı ile gündeme gelmeyi tercih etmeyen yetenekli oyuncu hemen her projesinde olduğu gibi Bahar dizisinde de tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Tam da bu konuya dair sorularla Re Touch Mag dergisinin yeni sayısının konuğu olan Gülsoy'un itirafları da dikkat çekti.

Özel hayatı ile gündeme gelmeyi tercih etmeyen yetenekli oyuncu hemen her projesinde olduğu gibi Bahar dizisinde de tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Tam da bu konuya dair sorularla Re Touch Mag dergisinin yeni sayısının konuğu olan Gülsoy'un itirafları da dikkat çekti.

Televizyon ekranlarında son kez 2021 yılında yer alan Buğra Gülsoy, o dönemde internet yapımları ve film projeleri üzerinde çalışıyordu. Bu süreçte son kitabı 'Luna'yı tamamlayan yakışıklı oyuncu, "Kendimi tanıma-anlama yolculuğunda sessizliğimle daha çok vakit geçirebilme anları yakaladım" diyor.

Bir yandan tiyatro sahnesinde 'Cırcır Böcekleri, İtler be Biz' adlı oyunla yer alan bir yandan da televizyon ekranlarında 'Bahar' dizisiyle seyirci ile buluşan Gülsoy'a babalığı sorulunca oğlu Cem ile arasındaki ilişkiyi bir bir anlatıyor: 'Evlatlarımıza sahip değiliz.'

Bir yandan tiyatro sahnesinde 'Cırcır Böcekleri, İtler be Biz' adlı oyunla yer alan bir yandan da televizyon ekranlarında 'Bahar' dizisiyle seyirci ile buluşan Gülsoy'a babalığı sorulunca oğlu Cem ile arasındaki ilişkiyi bir bir anlatıyor: 'Evlatlarımıza sahip değiliz.'

'Evlatlarımıza sahip değiliz. Onlar bizim malımız değil. Bu dünyayı deneyimlemeye gelen ruhlar. Dolayısıyla onlar sadece bize emanetler. Sahiplenmek ile emanetçi olmayı ayırt edebildiğinizde, deneyimlerinizi paylaşabildiğiniz, onunla keyifli vakitler geçirebildiğiniz ama zamanı gelince yollarının seçiminde tercihleri ona bırakmanız gereken bir dostluk ilişkisi kurabilmeyi başarabilmektir en önemlisi, diye düşünüyorum. Ona sevgiyi ve güveni aşılamak yeterli. Kapıları kendisi açmalı. '

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Sıra geliyor, Bahar ve Evren'e. Seyirci merak ediyor, "Bahar ve Evren, dost mu olacak? Yoksa ilerleyen dönemlerde bir aşk izleyecek miyiz?" İşte, Buğra Gülsoy'un yanıtı...

Sıra geliyor, Bahar ve Evren'e. Seyirci merak ediyor, "Bahar ve Evren, dost mu olacak? Yoksa ilerleyen dönemlerde bir aşk izleyecek miyiz?" İşte, Buğra Gülsoy'un yanıtı...

Dizinin gelecek bölümlerinde bir aşk yaşanacak mı, bilinmez ama Gülsoy'un sözlerine bakılırsa, dostluklarının daimi olacağı kesin gibi görünüyor. İşte, Gülsoy'un o sözleri: 

'Sizin çok iyi bir karşı cinsiyetten dostunuz yok mu? Herkesin illaki vardır, olmuştur. Evren ve Bahar birbirlerine çok iyi geliyorlar. Eğlenmeyi biliyorlar, sohbet etmeyi biliyorlar, birlikte üzülmeyi de paylaşabiliyorlar. Onların ilişkisi sakin sakin, emin adımlarla, belirli sıfatlarla tanımlayamadığımız saf-temiz bir yol içinde ilerliyor.'

Ünlü oyuncuya diziye damgasını vuran, 'Nooldu Cerram' sahnesi de soruluyor. Bu doğaçlama an ve Gülsoy'un çok gerçek olduğu görülen tepkisine değiniliyor, yakışıklı oyuncu ise partneri Demet Evgar'ı övgü dolu sözlerle anlatıyor.

Ünlü oyuncuya diziye damgasını vuran, 'Nooldu Cerram' sahnesi de soruluyor. Bu doğaçlama an ve Gülsoy'un çok gerçek olduğu görülen tepkisine değiniliyor, yakışıklı oyuncu ise partneri Demet Evgar'ı övgü dolu sözlerle anlatıyor.

'Demet, olağanüstü yeteneklerle donatılmış sezgileri çok güçlü bir oyuncu. Her an her şeyi yapabilir, her an -oynadığı karakteri asla bozmadan- sahneleri olabildiğince yukarıya taşıyabilir. Hayranım kendisine. Çok mutluyum onunla çalışmaktan.'

Son olarak Buğra Gülsoy'un kendisi ile ilk kez tanışacak olanlara, kendisi hakkında söyleyecek bir cümlesi var: "Sakinlik, dinginlik aramıyorsan uzak dur benden"

Son olarak Buğra Gülsoy'un kendisi ile ilk kez tanışacak olanlara, kendisi hakkında söyleyecek bir cümlesi var: "Sakinlik, dinginlik aramıyorsan uzak dur benden"

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