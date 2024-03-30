Hadise Bu Kez de Makyajsız Haliyle Dikkat Çekti! Sildiği Fotoğraf Sorulunca Hadise'nin Yanıtı Ne Oldu?

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde Kayseri konserinin kulisinden paylaştığı fotoğrafa 'Yüzüne ne oldu?' tepkileri gelince postu silmişti. Sosyal medyanın en çok konuşulan ünlülerinden biri olan yetenekli şarkıcı bu kez de makyajsız görüntülendi. Basın mensupları, Hadise'ye sildiği fotoğrafla ilgili soru sormayı da unutmadı.

İşte, detaylar...