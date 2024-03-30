Hadise Bu Kez de Makyajsız Haliyle Dikkat Çekti! Sildiği Fotoğraf Sorulunca Hadise'nin Yanıtı Ne Oldu?
Hadise Bu Kez de Makyajsız Haliyle Dikkat Çekti! Sildiği Fotoğraf Sorulunca Hadise'nin Yanıtı Ne Oldu?
Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde Kayseri konserinin kulisinden paylaştığı fotoğrafa 'Yüzüne ne oldu?' tepkileri gelince postu silmişti. Sosyal medyanın en çok konuşulan ünlülerinden biri olan yetenekli şarkıcı bu kez de makyajsız görüntülendi. Basın mensupları, Hadise'ye sildiği fotoğrafla ilgili soru sormayı da unutmadı.
İşte, detaylar...
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2009 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Düm Tek Tek' şarkısıyla Türkiye'yi temsil eden Hadise, geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Sesiyle, şarkılarıyla ve özel hayatıyla sosyal medya gündeminden düşmeyen yetenekli şarkıcı, 'O Ses Türkiye' jürisinde de resmen gönüllere taht kurdu.
Hatırlarsanız, güzel şarkıcı geçtiğimiz günlerde ise Kayseri konseri kulisinden paylaştığı fotoğrafla hayranlarını şaşırttı! Takipçilerinden gelen 'Yüzüne ne olmuş?', 'Bu sen değilsin' yorumlarının ardından çareyi fotoğrafı silmekte buldu.
Bugün de Etiler'de görüntülenen Hadise, makyajsız hali ile dikkat çekti. Basın mensupları ünlü şarkıcıya malum fotoğrafı sorunca verdiği tepki de bir hayli şaşırtıcıydı.
Sildiği fotoğraf hakkında konuşmamayı tercih etti. Basın mensuplarının sorularına yalnızca 'Konuşmayacağım' diyerek sessiz kalan Hadise, daha sonra Etiler'de bir ofise girdi.
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