Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanımı Güven Hokna'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraflar! Geçmişe Dönmeye Hazır Olun!
Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanımı Güven Hokna'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraflar! Geçmişe Dönmeye Hazır Olun!
Yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen efsane dizi Yaprak Dökümü'nde 'Hayriye' karakterine hayat veren usta oyuncu Güven Hokna, 'Aramızda Kalmasın' programına konuk oldu. TV 8 ekranlarının magazin dünyasının nabzını tutan programında bizi geçmişe götüren usta oyuncunun itirafları ve 'karavan oyuncuları, gerçek oyuncular' ayrımı da dikkat çekti.
İşte, detaylar...
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İlk kez 2006 yılında Kanal D ekranlarında buluşan ve 5 sezon boyunca toplamda 174 bölüm devam eden Yaprak Dökümü, milyonların hafızasına kazınan unutulmaz diziler arasında yer alıyor.
Dizinin hafızalara kazınan, dillere dolaşan 'Ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Efendi' repliğini bir kez daha ekranlarda usta oyuncu Güven Hokna'nın ağzından duymak pek çoğumuz için bir hayli heyecan verici oldu.
Usta oyuncu Güven Hokna, 'Yaprak Dökümü' dizisinin 5.5 yıllık serüvenini anlattı. Aramızda Kalmasın programına konuk olan Hokna, güzel sunucular Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sorularını yanıtladı.
Yaprak Dökümü setinde Halil Ergün, Bennu yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen ve Bedia Ener gibi usta isimlerle bir arada rol alan Güven Hokna, 'Aile gibiydik' dedi.
Üstelik ekranlara yansıyan samimiyet ve sıcaklık da gerçekmiş: Zira Hokna, "Herkes çok disiplinli, temiz, donanımlı. Tabii biz iki üç direk başı, onlar da bize saygı duydular." diyor.
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Usta oyuncu bizi geçmişe götürüp Yaprak Dökümü günlerini hatırlattıktan sonra tatsız set maceralarını da anlatıyor.
Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanımı Güven Hokna'dan yıllar sonra gelen 'Tuvalet' itirafı: "Bu bayağı bir olay oldu"
Güven Hokna, setlerde başarının sırrını da açıklıyor! İşte, ustasından, yeni oyunculara 'Başarıya götüren' çalışma şekli.
Kimi oyuncuların karavan sevdasını ve ayrıcalık beklentisini da dile getiren usta oyuncu "Öyle insanlar biliyorum tanıyorum ki kar kış, set dışarıda. Ne bileyim esas oğlanı içeriye almıyor hanım kardeşim. Bana ait karavan diyor." açıklamasında bulunuyor.
Hokna bir de "Ben karavan oyuncuları ve gerçek oyuncular diye ikiye ayırıyorum." diyerek gönderme yapmayı ihmal etmiyor.
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Gelin, bir de Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı Güven Hokna ile maziye dönelim...
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Kapak fotosu nergiz karahanlı ama 😎😎