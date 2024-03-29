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Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanımı Güven Hokna'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraflar! Geçmişe Dönmeye Hazır Olun!

Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanımı Güven Hokna'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraflar! Geçmişe Dönmeye Hazır Olun!

Yaprak Dökümü
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
29.03.2024 - 14:22 Son Güncelleme: 29.03.2024 - 14:24

Yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen efsane dizi Yaprak Dökümü'nde 'Hayriye' karakterine hayat veren usta oyuncu Güven Hokna, 'Aramızda Kalmasın' programına konuk oldu. TV 8 ekranlarının magazin dünyasının nabzını tutan programında bizi geçmişe götüren usta oyuncunun itirafları ve 'karavan oyuncuları, gerçek oyuncular' ayrımı da dikkat çekti. 

İşte, detaylar...

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İlk kez 2006 yılında Kanal D ekranlarında buluşan ve 5 sezon boyunca toplamda 174 bölüm devam eden Yaprak Dökümü, milyonların hafızasına kazınan unutulmaz diziler arasında yer alıyor.

İlk kez 2006 yılında Kanal D ekranlarında buluşan ve 5 sezon boyunca toplamda 174 bölüm devam eden Yaprak Dökümü, milyonların hafızasına kazınan unutulmaz diziler arasında yer alıyor.

Dizinin hafızalara kazınan, dillere dolaşan 'Ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Efendi' repliğini bir kez daha ekranlarda usta oyuncu Güven Hokna'nın ağzından duymak pek çoğumuz için bir hayli heyecan verici oldu.

Dizinin hafızalara kazınan, dillere dolaşan 'Ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Efendi' repliğini bir kez daha ekranlarda usta oyuncu Güven Hokna'nın ağzından duymak pek çoğumuz için bir hayli heyecan verici oldu.

Usta oyuncu Güven Hokna, 'Yaprak Dökümü' dizisinin 5.5 yıllık serüvenini anlattı. Aramızda Kalmasın programına konuk olan Hokna, güzel sunucular Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sorularını yanıtladı.

Usta oyuncu Güven Hokna, 'Yaprak Dökümü' dizisinin 5.5 yıllık serüvenini anlattı. Aramızda Kalmasın programına konuk olan Hokna, güzel sunucular Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sorularını yanıtladı.

Yaprak Dökümü setinde Halil Ergün, Bennu yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen ve Bedia Ener gibi usta isimlerle bir arada rol alan Güven Hokna, 'Aile gibiydik' dedi.

Yaprak Dökümü setinde Halil Ergün, Bennu yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen ve Bedia Ener gibi usta isimlerle bir arada rol alan Güven Hokna, 'Aile gibiydik' dedi.

Üstelik ekranlara yansıyan samimiyet ve sıcaklık da gerçekmiş: Zira Hokna, "Herkes çok disiplinli, temiz, donanımlı. Tabii biz iki üç direk başı, onlar da bize saygı duydular." diyor.

Üstelik ekranlara yansıyan samimiyet ve sıcaklık da gerçekmiş: Zira Hokna, "Herkes çok disiplinli, temiz, donanımlı. Tabii biz iki üç direk başı, onlar da bize saygı duydular." diyor.

Başarılı oyuncu 'Deseler ki bu iş tekrar devam edecek sağ olan tüm oyuncular bir araya gelir.' diyerek Yaprak Dökümü'ne özlemimizi de paylaşıyor.

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Usta oyuncu bizi geçmişe götürüp Yaprak Dökümü günlerini hatırlattıktan sonra tatsız set maceralarını da anlatıyor.

Usta oyuncu bizi geçmişe götürüp Yaprak Dökümü günlerini hatırlattıktan sonra tatsız set maceralarını da anlatıyor.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanımı Güven Hokna'dan yıllar sonra gelen 'Tuvalet' itirafı: "Bu bayağı bir olay oldu"

Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanımı Güven Hokna'dan yıllar sonra gelen 'Tuvalet' itirafı: "Bu bayağı bir olay oldu"

Yılların eskitemediği oyuncu Güven Hokna, 'Gittiğim zaman setin tuvaletini kirli buluyorduk. Birkaç kere görevli arkadaşlarıma da söylemiştim. Tuvalet ayrı bir şey korunması gerekir. Set kalabalık yüzlerce kişi kullanıyor. Ama söylemlerine karşılık bulamadım. Bende temiz titiz bir kadınım. Bir gün doldurdum kovamı deterjanla tuvalete girdim. Çünkü bu benim görevim hem benim için hem arkadaşlarım için herkesin sağlığı için çünkü orası tuvalet. Taktım eldivenimi hani kadınların vardır ya anaç tarafı. Ben fırçalarla bezlerle tuvaleti pırıl pırıl temizledim. Üzülerek temizledim. Yoksa yine yaparım. Bu bayağı bir olay oldu.' ifadeleriyle bu kez hepimizi hayrete düşürüyor.

Güven Hokna, setlerde başarının sırrını da açıklıyor! İşte, ustasından, yeni oyunculara 'Başarıya götüren' çalışma şekli.

Güven Hokna, setlerde başarının sırrını da açıklıyor! İşte, ustasından, yeni oyunculara 'Başarıya götüren' çalışma şekli.

Alçak gönüllülüğü, yetenekleri kadar konuşulmaya değer olan Hokna, 'Ben setle yemek yerim, setin taburesinde otururum, rahatıma düşkün değilimdir. Setlerde rahat olunmaz. Setlerde hep koşuşturma, hep son anda yakalama yapmadır sizi başarıya götüren.' diyerek sete dahil olmanın önemini anlatıyor.

Kimi oyuncuların karavan sevdasını ve ayrıcalık beklentisini da dile getiren usta oyuncu "Öyle insanlar biliyorum tanıyorum ki kar kış, set dışarıda. Ne bileyim esas oğlanı içeriye almıyor hanım kardeşim. Bana ait karavan diyor." açıklamasında bulunuyor.

Kimi oyuncuların karavan sevdasını ve ayrıcalık beklentisini da dile getiren usta oyuncu "Öyle insanlar biliyorum tanıyorum ki kar kış, set dışarıda. Ne bileyim esas oğlanı içeriye almıyor hanım kardeşim. Bana ait karavan diyor." açıklamasında bulunuyor.

Hokna bir de "Ben karavan oyuncuları ve gerçek oyuncular diye ikiye ayırıyorum." diyerek gönderme yapmayı ihmal etmiyor.

Hokna bir de "Ben karavan oyuncuları ve gerçek oyuncular diye ikiye ayırıyorum." diyerek gönderme yapmayı ihmal etmiyor.
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Gelin, bir de Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanım'ı Güven Hokna ile maziye dönelim...

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ömer

Kapak fotosu nergiz karahanlı ama 😎😎