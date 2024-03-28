Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Emrah Altıntoprak ile Set Paylaşımında 'Yazıklar Olsun' Notu!
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Emrah Altıntoprak ile Set Paylaşımında 'Yazıklar Olsun' Notu!
Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin setinden sık sık keyifli paylaşımlar geliyor. Özellikle de dizinin güzel oyuncusu Sıla Türkoğlu ile Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak'ın etkileşim paylaşımları ve aralarındaki espriler dikkat çekiyor. Fakat bu sefer ki biraz farklı! Kim kimden etkileşim kasıyor...
İşte, detaylar...
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Her bölümü her sahnesi ile sosyal medyada gündem olan Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları da dillerden düşmüyor. Setten gelen her bilgi gündemde yerini alıyor.
Bu kez de sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ndan gelen son paylaşım dikkat çekti. Takipçi sayısı 2.4 milyona ulaşan güzel oyuncu ile rol arkadaşı arasındaki diyalog görenleri önce şaşırttı sonra güldürdü.
Bildiğiniz gibi dizinin tüm oyuncuları birlikte çokça vakit geçiriyor. Haliyle 12 saati bulan çekimler sırasında oyuncular arasındaki eğlenceli diyaloglar da sık sık medyaya yansıyor.
Hatırlarsanız, geçtiğimiz Ocak ayında sosyal medya platformu Instagram'da 20 küsur bin takipçisi olduğunu söyleyen Emrah Altıntoprak, rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'nun 2.1 milyon takipçisi olduğunu duyunca ortaya eğlenceli görüntüler çıkmıştı. Altıntoprak o anları "Canım arkadaşım (2.1 milyon)" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.
Bu kez sıra Sıla Türkoğlu'na gelmişti ki rol arkadaşından beklenmedik bir hamle geldi! "Emrah gelsene bir video çekelim" diyen güzel oyuncu Altıntoprak'ın "Çok çektik be boşver" tepkisi karşısında resmen şok oldu!
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İkili arasındaki esprili paylaşım bu kadarla da bitmedi. Sıla Türkoğlu, takipçileri ile hikaye olarak paylaştığı videoya 'Yazıklar Olsun' notunu düşerken, Emrah Altıntoprak 'Üfff etkileşim kasmaya çalışıyor' notuyla bir gönderme yapmayı da ihmal etmedi.
İşte, Emrah Altıntoprak'ın Sıla Türkoğlu ve takipçilerine resmen ters köşe yaptığı o video!
Sahi, heyecanın hiç bitmediği Kızılcık Şerbeti'inde Doğa ile Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray'ı nasıl buldunuz?
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