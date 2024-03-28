Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Emrah Altıntoprak ile Set Paylaşımında 'Yazıklar Olsun' Notu!

Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nin setinden sık sık keyifli paylaşımlar geliyor. Özellikle de dizinin güzel oyuncusu Sıla Türkoğlu ile Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak'ın etkileşim paylaşımları ve aralarındaki espriler dikkat çekiyor. Fakat bu sefer ki biraz farklı! Kim kimden etkileşim kasıyor...

İşte, detaylar...