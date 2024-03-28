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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç 'Bambaşka Abdullah Ünal'ları Anlattı!

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç 'Bambaşka Abdullah Ünal'ları Anlattı!

Kızılcık Şerbeti
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
28.03.2024 - 19:48

Son dönemlerin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Ceren Yalazoğlu Karakoç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Snob Magazin'in haberine göre Nişantaşı City'de görüntülenen Yalazoğlu, özel hayatına dair açıklamalardan dizinin dikkat çeken karakteri 'Abdullah Ünal'a birçok konuda samimi itiraflarda bulundu. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://snobmagazin.com/kizilcik-serb...
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Beni Affet dizisinde 9 sezon boyunca 'Kader' karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç, Kızılcık Şerbeti dizinde canlandırdığı 'Nursema' karakteri ile milyonların gönlüne taht kurdu.

Beni Affet dizisinde 9 sezon boyunca 'Kader' karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç, Kızılcık Şerbeti dizinde canlandırdığı 'Nursema' karakteri ile milyonların gönlüne taht kurdu.

Yetenekli ve güzel oyuncunun resmen yıldızını parlatan başarılı yapım, yayınladığı bölümden beri reyting rekorları kırıyor. Ceren Karakoç'un da dizi ve ekip arkadaşlarıyla ilgili söyleyecekleri var!

Yetenekli ve güzel oyuncunun resmen yıldızını parlatan başarılı yapım, yayınladığı bölümden beri reyting rekorları kırıyor. Ceren Karakoç'un da dizi ve ekip arkadaşlarıyla ilgili söyleyecekleri var!

Gelin, Ceren Karakoç'un Snob Magazin ekibine yaptığı açıklamalara birlikte göz atalım... 👇

Nursema ile Umut, Kızılcık Şerbeti'nin olaylı çiftlerinden biri olmanın yanında bir de yakın arkadaşlarmış!

Nursema ile Umut, Kızılcık Şerbeti'nin olaylı çiftlerinden biri olmanın yanında bir de yakın arkadaşlarmış!

Güzel oyuncuya dizideki partneri Sekan Tınmaz sorulunca başlıyor anlatmaya, 'Serkan benim 2013'ten beri arkadaşım. Sınıf arkadaşımdır. Okulda da hep partnerim olmuştur. O yüzden birbirimizin gözünün kirpinin seğirmesinden birbirimizi çok iyi anları. Bu da bir oyuncu için çok kıymetli bir şey tabii ki de. Onu tekrardan çözmeye çalışmadım, çözdüğüm bir adamla çalışmaya başladım.' sözleriyle rol arkadaşıyla yakın dostluklarını anlatıyor.

Üstelik iki sevilen oyuncunun okul yıllarında birlikte kurdukları hayaller de gerçek olmuş!

Üstelik iki sevilen oyuncunun okul yıllarında birlikte kurdukları hayaller de gerçek olmuş!

'İleride, 'Umarım dizi de oynarız ve beraber sinema filmi de yaparız' diyorduk. 'Kızılcık Şerbeti' sürpriz oldu. Benim anlaşmam yapılmıştı. Serkan beni arayıp 'Kızılcık Şerbeti'ne giriyorum ve partnerin olarak giriyorum' demişti' açıklamasında bulunan Karakoç, dizideki partneri ve yakın arkadaşı Serkan Tınmaz işe yaşadıkları heyecanı da basın mensupları ile paylaştı.

Röportaj sırasında Ceren Karakoç'un gözünden çıkarmadığı güneş gözlüğünün sırrı da ortaya çıktı: 'Tanınmamak için değil, hastalıktan'

Röportaj sırasında Ceren Karakoç'un gözünden çıkarmadığı güneş gözlüğünün sırrı da ortaya çıktı: 'Tanınmamak için değil, hastalıktan'

'Güneş gözlüğünü tanınmamak için değil, rahatsızlığım olduğum için takıyorum. Gözümden hastalığım var. Serkan hatta o konuda benimle dalga geçer 'Hava kararınca bile takıyorsun' diye. Hava kapalı olsa bile takıyorum' diyen Karakoç, aileden gelen göz rahatsızlığını da basın mensupları ile paylaşıyor.

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Ceren Karakoç, Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında da bilgi verdi! Usta oyuncunun sağlığının iyi olduğunu bir kez de rol arkadaşından öğrenmiş olduk.

Ceren Karakoç, Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında da bilgi verdi! Usta oyuncunun sağlığının iyi olduğunu bir kez de rol arkadaşından öğrenmiş olduk.

'Settar Abi'yle çalışmak kıymetli. Ondan çok şey öğrendim. Öğrenmeye devam edeceğim. Sağlık durumu iyi, eve geçti. Tekrardan işlerine dönmesini bekliyoruz. En son görmeye gittik ve sohbet ettik. Diziyi izlediğini söyledi. Sete ziyarete geleceğini söyledi. İki oyun ve dizisi vardı, baya yoğundu' diyen Karakoç, usta oyuncunun sahnelere döneceği günü hepimiz gibi iple çektiğini de ifade ediyor.

Ahmet Mümtaz Taylan ile ikinci 'Abdullah Ünal' dönemi!

Ahmet Mümtaz Taylan ile ikinci 'Abdullah Ünal' dönemi!

Karakoç, diziye sonradan dahil olan usta oyuncu ile birlikte iki farklı Abdullah Ünal karakteri izlediğimizi hatırlatıyor. Taylan'ın yarattığı Apo karakteri için 'Bambaşka bir Abdullah Ünal canlandırıyor. İki Abdullah Ünal'ı seviyorum' ifadelerini kullanıyor.

Gelelim Kızılcık Şerbeti için hepimizin merak ettiği o soruya! Yeni sezonu olacak mı?

Gelelim Kızılcık Şerbeti için hepimizin merak ettiği o soruya! Yeni sezonu olacak mı?

Güzel oyuncu bu soruya 'Bu reytinglerle olmaması mümkün değil gibi görünüyor' dese de işi senaristlere bırakıyor. Gelecek sezonda ya da yeni bölümlerde bizi nelerin beklediğine dair sır vermeyen Karakoç, dizinin sezon finali öncesi çekilmeyen 9 bölümü kaldığını söylüyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç, kendisi gibi oyuncu eşi Osman Karakoç ile tatil planlarını da yapmış!

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç, kendisi gibi oyuncu eşi Osman Karakoç ile tatil planlarını da yapmış!

Sezon finalinin ardından yurt dışı rotası hazırmış. Üstüne bir de tekne ile maviliklere açılacak olan çift yeni sezona kadar dostları ile birlikte güzel bir tatil yapacak gibi görüyor.

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