Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç 'Bambaşka Abdullah Ünal'ları Anlattı!
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç 'Bambaşka Abdullah Ünal'ları Anlattı!
Kaynak: https://snobmagazin.com/kizilcik-serb...
Son dönemlerin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Ceren Yalazoğlu Karakoç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Snob Magazin'in haberine göre Nişantaşı City'de görüntülenen Yalazoğlu, özel hayatına dair açıklamalardan dizinin dikkat çeken karakteri 'Abdullah Ünal'a birçok konuda samimi itiraflarda bulundu.
İşte, detaylar...
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Beni Affet dizisinde 9 sezon boyunca 'Kader' karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç, Kızılcık Şerbeti dizinde canlandırdığı 'Nursema' karakteri ile milyonların gönlüne taht kurdu.
Yetenekli ve güzel oyuncunun resmen yıldızını parlatan başarılı yapım, yayınladığı bölümden beri reyting rekorları kırıyor. Ceren Karakoç'un da dizi ve ekip arkadaşlarıyla ilgili söyleyecekleri var!
Nursema ile Umut, Kızılcık Şerbeti'nin olaylı çiftlerinden biri olmanın yanında bir de yakın arkadaşlarmış!
Üstelik iki sevilen oyuncunun okul yıllarında birlikte kurdukları hayaller de gerçek olmuş!
Röportaj sırasında Ceren Karakoç'un gözünden çıkarmadığı güneş gözlüğünün sırrı da ortaya çıktı: 'Tanınmamak için değil, hastalıktan'
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Ceren Karakoç, Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında da bilgi verdi! Usta oyuncunun sağlığının iyi olduğunu bir kez de rol arkadaşından öğrenmiş olduk.
Ahmet Mümtaz Taylan ile ikinci 'Abdullah Ünal' dönemi!
Gelelim Kızılcık Şerbeti için hepimizin merak ettiği o soruya! Yeni sezonu olacak mı?
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç, kendisi gibi oyuncu eşi Osman Karakoç ile tatil planlarını da yapmış!
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