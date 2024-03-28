Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç 'Bambaşka Abdullah Ünal'ları Anlattı!

Güzel oyuncuya dizideki partneri Sekan Tınmaz sorulunca başlıyor anlatmaya, 'Serkan benim 2013'ten beri arkadaşım. Sınıf arkadaşımdır. Okulda da hep partnerim olmuştur. O yüzden birbirimizin gözünün kirpinin seğirmesinden birbirimizi çok iyi anları. Bu da bir oyuncu için çok kıymetli bir şey tabii ki de. Onu tekrardan çözmeye çalışmadım, çözdüğüm bir adamla çalışmaya başladım.' sözleriyle rol arkadaşıyla yakın dostluklarını anlatıyor.