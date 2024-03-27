Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'dan Sonra Melisa Döngel de Sorgu Odası Dizisinin Kadrosunda!
Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'dan Sonra Melisa Döngel de Sorgu Odası Dizisinin Kadrosunda!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Karga7 Pictures imzalı yeni dizi için set hazırlıkları başladı. Oyuncu kadrosu bir bir açıklanmaya başlayan 'Sorgu Odası' şimdiden dizi severler tarafından merak edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hazal Kaya, Çağlar Ertuğrul, Boncuk Yılmaz derken kadroya bir de Melisa Döngel eklendi.
İşte, detaylar...
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'Aşk-ı Memnu' ve 'Adını Feriha Koydum' gibi geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı yapımlarda hayat verdiği karakterle milyonların gönlüne taht kuran Hazal Kaya, son dönemlerde dijital projelerde rol alıyor.
beIN Connect'in dijital platformu Tod'da seyirci ile buluşacak olan 'Sorgu Odası'nda 'Teşkilat' dizisinin 'Serdar'ı Çağlar Ertuğrul da rol alacak.
Polisiye bir dram hikayesinin anlatıldığı 10 bölümlük dizide Boncuk Yılmaz ve Melisa Döngel'in hayat vereceği karakterler ise belli oldu.
Dizide Hazal Kaya'nın, yani 'Cihan'ın kız kardeşleri Boncuk Yılmaz ve Melisa Döngel olacak!
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