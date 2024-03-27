Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'dan Sonra Melisa Döngel de Sorgu Odası Dizisinin Kadrosunda!

Karga7 Pictures imzalı yeni dizi için set hazırlıkları başladı. Oyuncu kadrosu bir bir açıklanmaya başlayan 'Sorgu Odası' şimdiden dizi severler tarafından merak edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hazal Kaya, Çağlar Ertuğrul, Boncuk Yılmaz derken kadroya bir de Melisa Döngel eklendi.

İşte, detaylar...