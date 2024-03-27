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Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'dan Sonra Melisa Döngel de Sorgu Odası Dizisinin Kadrosunda!

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'dan Sonra Melisa Döngel de Sorgu Odası Dizisinin Kadrosunda!

Hazal Kaya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.03.2024 - 23:46

Karga7 Pictures imzalı yeni dizi için set hazırlıkları başladı. Oyuncu kadrosu bir bir açıklanmaya başlayan 'Sorgu Odası' şimdiden dizi severler tarafından merak edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hazal Kaya, Çağlar Ertuğrul, Boncuk Yılmaz derken kadroya bir de Melisa Döngel eklendi. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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'Aşk-ı Memnu' ve 'Adını Feriha Koydum' gibi geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı yapımlarda hayat verdiği karakterle milyonların gönlüne taht kuran Hazal Kaya, son dönemlerde dijital projelerde rol alıyor.

'Aşk-ı Memnu' ve 'Adını Feriha Koydum' gibi geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı yapımlarda hayat verdiği karakterle milyonların gönlüne taht kuran Hazal Kaya, son dönemlerde dijital projelerde rol alıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı dizi ile dijital platformda yerini alan ünlü oyuncu şimdi de 'Sorgu Odası' ile seyrici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

beIN Connect'in dijital platformu Tod'da seyirci ile buluşacak olan 'Sorgu Odası'nda 'Teşkilat' dizisinin 'Serdar'ı Çağlar Ertuğrul da rol alacak.

beIN Connect'in dijital platformu Tod'da seyirci ile buluşacak olan 'Sorgu Odası'nda 'Teşkilat' dizisinin 'Serdar'ı Çağlar Ertuğrul da rol alacak.

Polisiye bir dram hikayesinin anlatıldığı 10 bölümlük dizide Boncuk Yılmaz ve Melisa Döngel'in hayat vereceği karakterler ise belli oldu.

Polisiye bir dram hikayesinin anlatıldığı 10 bölümlük dizide Boncuk Yılmaz ve Melisa Döngel'in hayat vereceği karakterler ise belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şu sıralar NOW ekranlarının sevilen dizisi 'Kirli Sepeti'nde rol alan alan Melisa Döngel, 'Cihan'ın kız kardeşi olarak kaşımıza çıkacak.

Dizide Hazal Kaya'nın, yani 'Cihan'ın kız kardeşleri Boncuk Yılmaz ve Melisa Döngel olacak!

Dizide Hazal Kaya'nın, yani 'Cihan'ın kız kardeşleri Boncuk Yılmaz ve Melisa Döngel olacak!

Bayramdan sonra sete çıkması planlanan dizide Hazal Kaya, 'Cihan' adında bir dedektife hayat verecek. Cihan'ın kız kardeşi Melisa Döngel, ablası ise Boncuk Yılmaz olacak.

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