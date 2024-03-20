Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’lu Sorgu Odası Dizisi Oyuncu Kadrosunda Sürpriz Bir İsimle Set Hazırlığında!

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un yeni dizisi 'Sorgu Odası' sete çıkmaya hazırlanıyor. Karga7 Pictures imzalı dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak bir isim daha ortaya çıktı. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla seyircide şimdiden merak uyandıran dizinin kadrosuna ve bölüm sayısına ilişkin bilgiler gazeteci Birsen Altuntaş tarafından duyuruldu.

İşte, detaylar...