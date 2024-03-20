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Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’lu Sorgu Odası Dizisi Oyuncu Kadrosunda Sürpriz Bir İsimle Set Hazırlığında!

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul’lu Sorgu Odası Dizisi Oyuncu Kadrosunda Sürpriz Bir İsimle Set Hazırlığında!

Hazal Kaya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.03.2024 - 23:18

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un yeni dizisi 'Sorgu Odası' sete çıkmaya hazırlanıyor. Karga7 Pictures imzalı dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak bir isim daha ortaya çıktı. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla seyircide şimdiden merak uyandıran dizinin kadrosuna ve bölüm sayısına ilişkin bilgiler gazeteci Birsen Altuntaş tarafından duyuruldu. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
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'Sıla' ve 'Aşk-ı Memnu' gibi başarılı yapımlarla ekrandaki yerini alan Hazal Kaya, kısa zamanda milyonların gönlünde taht kurdu. Yetenekli oyuncu son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı dizi ile dijital platformda yerini almıştı. Yeni projesi 'Sorgu Odası' ile bu kez de beIN Connect'in dijital platformu Tod'da seyirci ile buluşacak.

'Sıla' ve 'Aşk-ı Memnu' gibi başarılı yapımlarla ekrandaki yerini alan Hazal Kaya, kısa zamanda milyonların gönlünde taht kurdu. Yetenekli oyuncu son olarak 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı dizi ile dijital platformda yerini almıştı. Yeni projesi 'Sorgu Odası' ile bu kez de beIN Connect'in dijital platformu Tod'da seyirci ile buluşacak.

Hazal Kaya'nın Sorgu Odası dizisindeki rol arkadaşı; 'Medcezir', 'Fazilet Hanım ve Kızları' ve 'Teşkilat' dizilerinin yıldızı Çağlar Ertuğrul olacak.

Hazal Kaya'nın Sorgu Odası dizisindeki rol arkadaşı; 'Medcezir', 'Fazilet Hanım ve Kızları' ve 'Teşkilat' dizilerinin yıldızı Çağlar Ertuğrul olacak.

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'u buluşturacak 'Sorgu Odası' dizisinde polisiye bir dram hikayesi anlatılacak.

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'u buluşturacak 'Sorgu Odası' dizisinde polisiye bir dram hikayesi anlatılacak.

Deniz Yorulmazer’in yöneteceği dizinin senaryosu ise Nuray Uslu ve Milay Ezengin'in kaleminden çıkıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Hazal Kaya dizide bir dedektife hayat verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Hazal Kaya dizide bir dedektife hayat verecek.

beIN Connect’in dijital platformu Tod'da yayınlanacak Sorgu Odası'nın 10 bölümlük bir mini dizi olması planlanıyor.

Mart ayının sonunda sete çıkması planlanan Sorgu Odası dizisinin oyuncu kadrosunda 'Zeytin Ağacı' ve 'Ateş Kuşları'nın yetenekli oyuncusu Boncuk Yılmaz da yer alıyor.

Mart ayının sonunda sete çıkması planlanan Sorgu Odası dizisinin oyuncu kadrosunda 'Zeytin Ağacı' ve 'Ateş Kuşları'nın yetenekli oyuncusu Boncuk Yılmaz da yer alıyor.

'Zeytin Ağacı' dizisindeki performansıyla dikkat çeken Boncuk Yılmaz ise dedektif rolündeki Hazal Kaya'nın ablasına hayat verecek.

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Bu nasıl bir içerik? Hazal Kaya Sıla dizisinde mi oynadı? Çağlar Ertuğrul Medcezir'de mi oynadı? İnanılmaz editörleriniz var cidden.