Barış Arduç'tan Hayranlarına Sürpriz! 'Babalığı Çok Sevdim' Demişti Şimdi de Yeni Proje İçin Tarih Verdi!

Barış Arduç'un son filmi 2017 yılında Elçin Sangu ile birlikte rol aldığı 'Mutluluk Zamanı' olmuştu. Başarılı oyuncu yeniden beyaz perdede.

Proje hakkında henüz bir açıklamada bulunmayan Arduç, 'Yeni projeler var, şu an görüşme halindeyim, en geç Mayıs gibi setlerde olacağım, çok detay vermeyeyim ama öncelikle sinema filmi ile izleyicilerin karşısında olacağım.' açıklamasında bulundu.