Barış Arduç'tan Hayranlarına Sürpriz! 'Babalığı Çok Sevdim' Demişti Şimdi de Yeni Proje İçin Tarih Verdi!
Barış Arduç'tan Hayranlarına Sürpriz! 'Babalığı Çok Sevdim' Demişti Şimdi de Yeni Proje İçin Tarih Verdi!
Ünlü oyuncu Barış Arduç, Etiler'de görüntülendi. Bir mekan çıkışı görüntülenen Arduç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son zamanlarda kızı Jan Asya ile zaman geçirmeyi tercih eden Barış Arduç'un ekranlara döneceği tarih de belli oldu.
İşte, detaylar...
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İlk kez 'Küçük Hanımefendi' dizisiyle ekrana gelen Barış Arduç, 'Kiralık Aşk', 'Kuzgun', 'Kulüp' ve 'Alparslan: Büyük Selçuklu' gibi başarılı yapımlarda aldığı rollerle milyonları kendisine hayran bıraktı.
'Deliha' filminde ekranlarda ilk kez bir arada gördüğümüz Barış Arduç ve Gupse Özay 2020 yılında dünyaevine girdi. Çiftin dünya tatlısı kızları Jan Asya ise 2022 yılının Eylül ayında dünyaya geldi.
Babalık Barış Arduç'a çok yakıştı! Eşi Gupse Özay da geçtiğimiz günlerde kızının babasıyla arasındaki müthiş bağı tatlı bir kıskançlıkla dile getirdi.
Ünlü oyuncu da 'babalığı çok sevdim...' sözleriyle gönüllere bir kez daha taht kurdu!
Yetenekli oyuncu bu kez hayranlarını tarih vererek sevindirdi: Yeni projeler geliyor!
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Hal böyle olunca Barış Arduç'u ne zaman televizyon ekranlarında göreceğimiz de merak konusu oldu!
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