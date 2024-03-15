Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Barış Arduç'tan Hayranlarına Sürpriz! 'Babalığı Çok Sevdim' Demişti Şimdi de Yeni Proje İçin Tarih Verdi!

Barış Arduç'tan Hayranlarına Sürpriz! 'Babalığı Çok Sevdim' Demişti Şimdi de Yeni Proje İçin Tarih Verdi!

Barış Arduç Gupse Özay
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
15.03.2024 - 11:13

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Etiler'de görüntülendi. Bir mekan çıkışı görüntülenen Arduç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son zamanlarda kızı Jan Asya ile zaman geçirmeyi tercih eden Barış Arduç'un ekranlara döneceği tarih de belli oldu. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

İlk kez 'Küçük Hanımefendi' dizisiyle ekrana gelen Barış Arduç, 'Kiralık Aşk', 'Kuzgun', 'Kulüp' ve 'Alparslan: Büyük Selçuklu' gibi başarılı yapımlarda aldığı rollerle milyonları kendisine hayran bıraktı.

İlk kez 'Küçük Hanımefendi' dizisiyle ekrana gelen Barış Arduç, 'Kiralık Aşk', 'Kuzgun', 'Kulüp' ve 'Alparslan: Büyük Selçuklu' gibi başarılı yapımlarda aldığı rollerle milyonları kendisine hayran bıraktı.

'Deliha' filminde ekranlarda ilk kez bir arada gördüğümüz Barış Arduç ve Gupse Özay 2020 yılında dünyaevine girdi. Çiftin dünya tatlısı kızları Jan Asya ise 2022 yılının Eylül ayında dünyaya geldi.

'Deliha' filminde ekranlarda ilk kez bir arada gördüğümüz Barış Arduç ve Gupse Özay 2020 yılında dünyaevine girdi. Çiftin dünya tatlısı kızları Jan Asya ise 2022 yılının Eylül ayında dünyaya geldi.

Babalık Barış Arduç'a çok yakıştı! Eşi Gupse Özay da geçtiğimiz günlerde kızının babasıyla arasındaki müthiş bağı tatlı bir kıskançlıkla dile getirdi.

Babalık Barış Arduç'a çok yakıştı! Eşi Gupse Özay da geçtiğimiz günlerde kızının babasıyla arasındaki müthiş bağı tatlı bir kıskançlıkla dile getirdi.

Detayları Burada Bulabilirsiniz

Ünlü oyuncu da 'babalığı çok sevdim...' sözleriyle gönüllere bir kez daha taht kurdu!

Ünlü oyuncu da 'babalığı çok sevdim...' sözleriyle gönüllere bir kez daha taht kurdu!

Basın mensuplarına babalık sürecinden söz eden Barış Arduç, eşi Gupse Özay'ın Lohusa filminin gösteriminde 'Çok iyiyiz. Sabah kızımla vakit geçirdim Gupse'nin röportajları var diye. Ben çok sevdim babalığı' demişti.

Yetenekli oyuncu bu kez hayranlarını tarih vererek sevindirdi: Yeni projeler geliyor!

Yetenekli oyuncu bu kez hayranlarını tarih vererek sevindirdi: Yeni projeler geliyor!

Barış Arduç'un son filmi 2017 yılında Elçin Sangu ile birlikte rol aldığı 'Mutluluk Zamanı' olmuştu. Başarılı oyuncu yeniden beyaz perdede. 

Proje hakkında henüz bir açıklamada bulunmayan Arduç, 'Yeni projeler var, şu an görüşme halindeyim, en geç Mayıs gibi setlerde olacağım, çok detay vermeyeyim ama öncelikle sinema filmi ile izleyicilerin karşısında olacağım.' açıklamasında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hal böyle olunca Barış Arduç'u ne zaman televizyon ekranlarında göreceğimiz de merak konusu oldu!

Hal böyle olunca Barış Arduç'u ne zaman televizyon ekranlarında göreceğimiz de merak konusu oldu!

Dizi projeleri de var! Barış Arduç, 'Dizi için de görüşmelerimiz devam ediyor, yeni sezonda diziyle ekranlara döneceğim. Dizi konusunda kendimde  hikayeyi oluşturma anlamında katkı yapıyorum, içimize sinene kadar hikayeyi oluşturacağız, sonrasında sevenlerimin karşısında olacağım.' diyerek şimdiden milyonları heyecanlandırdı. 

Bakalım yakışıklı oyuncunun yeni projesi ne zaman belli olacak!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?