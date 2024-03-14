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Barış Arduç ve Gupse Özay'ın Aile Pozları Yine Jan Asya'nın Yüzünü Saklasalar da Hepimizi Mest Etti

Barış Arduç ve Gupse Özay'ın Aile Pozları Yine Jan Asya'nın Yüzünü Saklasalar da Hepimizi Mest Etti

Barış Arduç Gupse Özay
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.03.2024 - 10:57

Barış Arduç ve Gupse Özay ikilisinin aşkına yıllardır imrenmekten mahvolduk bildiğiniz gibi. Birbirleri hakkında yaptıkları her açıklamayla bizleri adeta jöle kıvamına getiren ve 'bize ne zaman nasip olur?' diye sorduğumuz çiftin aşkına şahit olmak bizi çok mutlu ediyor. Ailece görmeye bayıldığımız Arduçlar'dan yeni kare geldi!

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Deliha filminde başrolü paylaşan ve arkadaşlıkları zaman içinde aşka dönen Barış Arduç ve Gupse Özay çiftine hepimiz büyük bir hayranlık duyuyoruz.

Deliha filminde başrolü paylaşan ve arkadaşlıkları zaman içinde aşka dönen Barış Arduç ve Gupse Özay çiftine hepimiz büyük bir hayranlık duyuyoruz.

Gupse Özay 2014 yılında Deliha'yı hem yazdı, hem oynadı biliyorsunuz. Başrol diğer isim ise Barış Arduç. İkilinin filmde beklenmedik hikayesi elbette aşkla sonuçlanıyor. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi.

2014 yılında aşk yaşamaya başlayan çift göz önünde olmaktan pek hoşlanmıyordu o dönemler.

2014 yılında aşk yaşamaya başlayan çift göz önünde olmaktan pek hoşlanmıyordu o dönemler.

Basından ya da magazinen kaçmıyorlardı anca hayatlarını daha sessiz sakin yaşamayı tercih ediyorlardı. Temelini sağlam attıkları bu aşk hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyordu. Ayrıldıkları, evlerini ayırdıkları ve daha pek çoğu gündeme gelse de ikili sadece gülüp geçiyordu.

Ardından altı yıllık aşkı evlilikle taçlandırmaya karar veren çiftimiz 2020 yılında pandemi sürecinde yalnızca "evet" dedikleri sade bir nikahla dünyaevine girmişti.

Ardından altı yıllık aşkı evlilikle taçlandırmaya karar veren çiftimiz 2020 yılında pandemi sürecinde yalnızca "evet" dedikleri sade bir nikahla dünyaevine girmişti.

Çeşme'de kendi aralarında evlenen ve pandemi dolayısıyla düğün yapmayan çift, aslında nikahtan 3 yıl önce evlenme teklifini hallettiklerini ve aslında nişanlı sayıldıklarını açıklamışlardı.

Daha sonra Gupse Özay'ın hamile olduğu haberini almış ve çok sevinmiştik!

Daha sonra Gupse Özay'ın hamile olduğu haberini almış ve çok sevinmiştik!

2022'nin Mayıs ayında Gupse Özay'ın hamileliği magazinde duyulmuş, ünlü oyuncu da durumu doğrulamıştı. Kendisi o dönemler 6 aylık hamileydi.

Daha sonra 2022'nin Eylül ayında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı!

Daha sonra 2022'nin Eylül ayında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı!

Tabii bu fotoğrafa bakmayın siz, Arduç ailesi Jan Asya'nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayı doğru bulmuyor. Barış Arduç da Gupse Özay da ne zaman paylaşım yapılsa kızlarının yüzünü gizliyor.

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Gupse Özay, 1 yaşını dolduran kızının babasına müthiş derecede hayran olduğunu tatlı bir kıskançlıkla anlatmıştı geçtiğimiz haftalarda.

Gupse Özay, 1 yaşını dolduran kızının babasına müthiş derecede hayran olduğunu tatlı bir kıskançlıkla anlatmıştı geçtiğimiz haftalarda.

Anne demeden önce baba dediğini ve aralarında tatlı tatlı flörtleşmeler başladığını söyleyen Gupse Özay, neden kızının yüzünü paylaşmadığını da anlatmıştı. Kızı ilerde 'Niye benim fotoğrafımı koydun?' derse diye endişe ediyormuş ünlü oyuncu.

Burada bahsetmiştik:

Kendileri paylaşımlarında yer vermese de sosyal medyada ya da magazinde gördüğümüz pozlardan minik bir aşinalığımız var güzeller güzeli Jan Asya'nın yüzüne.

Kendileri paylaşımlarında yer vermese de sosyal medyada ya da magazinde gördüğümüz pozlardan minik bir aşinalığımız var güzeller güzeli Jan Asya'nın yüzüne.

Son olarak Arduç ailesinden yeni bir poz geldi. Bir dondurmacıda verdikleri pozla karşımıza çıkan çiftin kızları Jan Asya'nın yüzü yine rica üzerine kapatılmış belli ki.

Son olarak Arduç ailesinden yeni bir poz geldi. Bir dondurmacıda verdikleri pozla karşımıza çıkan çiftin kızları Jan Asya'nın yüzü yine rica üzerine kapatılmış belli ki.

Ama yine de enerjilerine ve tatlılıklarına bayıldık!

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