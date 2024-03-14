Barış Arduç ve Gupse Özay'ın Aile Pozları Yine Jan Asya'nın Yüzünü Saklasalar da Hepimizi Mest Etti
Barış Arduç ve Gupse Özay'ın Aile Pozları Yine Jan Asya'nın Yüzünü Saklasalar da Hepimizi Mest Etti
Barış Arduç ve Gupse Özay ikilisinin aşkına yıllardır imrenmekten mahvolduk bildiğiniz gibi. Birbirleri hakkında yaptıkları her açıklamayla bizleri adeta jöle kıvamına getiren ve 'bize ne zaman nasip olur?' diye sorduğumuz çiftin aşkına şahit olmak bizi çok mutlu ediyor. Ailece görmeye bayıldığımız Arduçlar'dan yeni kare geldi!
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Deliha filminde başrolü paylaşan ve arkadaşlıkları zaman içinde aşka dönen Barış Arduç ve Gupse Özay çiftine hepimiz büyük bir hayranlık duyuyoruz.
2014 yılında aşk yaşamaya başlayan çift göz önünde olmaktan pek hoşlanmıyordu o dönemler.
Ardından altı yıllık aşkı evlilikle taçlandırmaya karar veren çiftimiz 2020 yılında pandemi sürecinde yalnızca "evet" dedikleri sade bir nikahla dünyaevine girmişti.
Daha sonra Gupse Özay'ın hamile olduğu haberini almış ve çok sevinmiştik!
Daha sonra 2022'nin Eylül ayında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı!
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Gupse Özay, 1 yaşını dolduran kızının babasına müthiş derecede hayran olduğunu tatlı bir kıskançlıkla anlatmıştı geçtiğimiz haftalarda.
Kendileri paylaşımlarında yer vermese de sosyal medyada ya da magazinde gördüğümüz pozlardan minik bir aşinalığımız var güzeller güzeli Jan Asya'nın yüzüne.
Son olarak Arduç ailesinden yeni bir poz geldi. Bir dondurmacıda verdikleri pozla karşımıza çıkan çiftin kızları Jan Asya'nın yüzü yine rica üzerine kapatılmış belli ki.
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