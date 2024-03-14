Barış Arduç ve Gupse Özay'ın Aile Pozları Yine Jan Asya'nın Yüzünü Saklasalar da Hepimizi Mest Etti

Barış Arduç ve Gupse Özay ikilisinin aşkına yıllardır imrenmekten mahvolduk bildiğiniz gibi. Birbirleri hakkında yaptıkları her açıklamayla bizleri adeta jöle kıvamına getiren ve 'bize ne zaman nasip olur?' diye sorduğumuz çiftin aşkına şahit olmak bizi çok mutlu ediyor. Ailece görmeye bayıldığımız Arduçlar'dan yeni kare geldi!