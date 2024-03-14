Survivor All Star'da Yunus Emre'nin Canlı Yayında Baba Olacağını Öğrendiği Duygusal Anlar
Survivor All Star'da Yunus Emre'nin Canlı Yayında Baba Olacağını Öğrendiği Duygusal Anlar
Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor. Her gün yepyeni bir tartışmanın, kaosun kol gezdiği programda şahit olduğumuz tatlı anlar da yok değil. Aldığı cezalarla sürekli olarak adından söz ettiren Yunus Emre, açtığı canlı yayında eşinin hamile olduğunu öğrenince sevinçten havalara uçtu. Baba olacağını öğrendiği anlar herkesi çok duygulandırdı.
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Survivor All Star 2024'ün adını dilimizden düşüremediğimiz isimlerinden biri Yunus Emre Özden elbette.
All Star'da ise Yunus Emre'nin ceza almaya doyamadığını ve kendini bir türlü kavgalardan uzak tutamadığını izliyoruz.
Geçtiğimiz gün Berna ile olan kavgasında Acun Ilıcalı'yı oldukça kızdırmış ve duyduklarının ardından kendini kötü hissedip konseyden ayrılmak için izin almıştı.
Son olarak Yunus Emre ve Yaman iletişim ödülünde parkurda birbirine girdi.
Yunus Emre'nin sürekli açlıkla mücadele ettiğini ve sürekli kışkırtılarak ardından tehdit edildiğini söyleyen eşi Beria Özden ise isyan bayraklarını çekmişti.
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Ardından herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulunmuş ve hamile olduğunu ima etmişti.
Dün akşamki ödül oyununun kazananı kırmızı takım olunca Yunus Emre, canlı yayında baba olacağını öğrendi.
Takım arkadaşları da Yunus Emre'nin baba olacak olmasına onunla birlikte çok sevindi.
Ancak yayında bebek haberini eşi Beria Özden'in vermemesi ve yalnızca "Aleyna'dan uzak dur" demesi herkesin kafasını karıştırdı.
Survivor'da Yunus Emre'nin baba olacağını öğrendiği anlar.
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Hilmi Cem'in annesi bile "baba olacaksın durul" diyor.
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