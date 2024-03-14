Survivor All Star'da Yunus Emre'nin Canlı Yayında Baba Olacağını Öğrendiği Duygusal Anlar

Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor. Her gün yepyeni bir tartışmanın, kaosun kol gezdiği programda şahit olduğumuz tatlı anlar da yok değil. Aldığı cezalarla sürekli olarak adından söz ettiren Yunus Emre, açtığı canlı yayında eşinin hamile olduğunu öğrenince sevinçten havalara uçtu. Baba olacağını öğrendiği anlar herkesi çok duygulandırdı.