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Survivor All Star'da Yunus Emre'nin Canlı Yayında Baba Olacağını Öğrendiği Duygusal Anlar

Survivor All Star'da Yunus Emre'nin Canlı Yayında Baba Olacağını Öğrendiği Duygusal Anlar

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.03.2024 - 08:54

Survivor All Star 2024 hız kesmeden devam ediyor. Her gün yepyeni bir tartışmanın, kaosun kol gezdiği programda şahit olduğumuz tatlı anlar da yok değil. Aldığı cezalarla sürekli olarak adından söz ettiren Yunus Emre, açtığı canlı yayında eşinin hamile olduğunu öğrenince sevinçten havalara uçtu. Baba olacağını öğrendiği anlar herkesi çok duygulandırdı.

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Survivor All Star 2024'ün adını dilimizden düşüremediğimiz isimlerinden biri Yunus Emre Özden elbette.

Survivor All Star 2024'ün adını dilimizden düşüremediğimiz isimlerinden biri Yunus Emre Özden elbette.

Katıldığı ilk sezonu da hesaba kattığımızda tartışmalarıyla ve asabiliğiyle Survivor'a damgasını vuran isimlerden bir tanesi demek elbette yanlış olmaz.

All Star'da ise Yunus Emre'nin ceza almaya doyamadığını ve kendini bir türlü kavgalardan uzak tutamadığını izliyoruz.

All Star'da ise Yunus Emre'nin ceza almaya doyamadığını ve kendini bir türlü kavgalardan uzak tutamadığını izliyoruz.

Seyircinin komik bulduğu Yunus Emre, kavgalardan ayrı kalamıyor. Ceza üstüne ceza olarak haftalardır açlıkla boğuşan Yunus Emre, çektiği çile ile seyircinin de sempatisini kazandı. Ancak bu denli agresif olması bir noktadan sonra izleyiciyi oldukça geriyor.

Geçtiğimiz gün Berna ile olan kavgasında Acun Ilıcalı'yı oldukça kızdırmış ve duyduklarının ardından kendini kötü hissedip konseyden ayrılmak için izin almıştı.

Geçtiğimiz gün Berna ile olan kavgasında Acun Ilıcalı'yı oldukça kızdırmış ve duyduklarının ardından kendini kötü hissedip konseyden ayrılmak için izin almıştı.

Berna'ya çirkin sözler söylediği ve bu sebeple kavga ettikleri iddia edilirken, Acun Ilıcalı da sinirlerine hakim olamadı. Kullandığı argo kelimeleri kimsenin duymak zorunda olmadığını söyleyen Ilıcalı, 'Burası kimsenin imparatorluğu değil. Yapamazsın, yaparsan da sonucuna katlanacaksın.' diyerek yeni bir ceza vermişti.

Son olarak Yunus Emre ve Yaman iletişim ödülünde parkurda birbirine girdi.

Son olarak Yunus Emre ve Yaman iletişim ödülünde parkurda birbirine girdi.

Yunus Emre ile Yaman parkura çıktıkları sırada ortak engelden çıkarken Yunus Emre'nin Yaman'ı suya ittiği görülüyor. Yaman ise düşerken Yunus Emre'yi yanına çekiyor. Yarışı kaybeden Yaman, rakibinin üstüne giderek fiziksel temasta bulunuyor. Yunus Emre'yi tutmak için Poyraz da araya girince ortalık iyice karışıyor.

Yunus Emre'nin sürekli açlıkla mücadele ettiğini ve sürekli kışkırtılarak ardından tehdit edildiğini söyleyen eşi Beria Özden ise isyan bayraklarını çekmişti.

Yunus Emre'nin sürekli açlıkla mücadele ettiğini ve sürekli kışkırtılarak ardından tehdit edildiğini söyleyen eşi Beria Özden ise isyan bayraklarını çekmişti.

Her akşam Survivor izleyen ve yorumlarını Instagram hesabı üzerinden yapan Beria Özden, 'Hasta babasının ahı tutsun sizi' diyerek yapılanlar hakkında isyan etmişti.

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Ardından herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulunmuş ve hamile olduğunu ima etmişti.

Ardından herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulunmuş ve hamile olduğunu ima etmişti.

Beria Gözen Özden, sosyal medya hesabı üzerinden Yunus Emre'yle bir pozunu paylaşmış ve 'Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız.' yazmıştı.

Dün akşamki ödül oyununun kazananı kırmızı takım olunca Yunus Emre, canlı yayında baba olacağını öğrendi.

Dün akşamki ödül oyununun kazananı kırmızı takım olunca Yunus Emre, canlı yayında baba olacağını öğrendi.

Kendisine gelen yorumlardan baba olacağını öğrenen Yunus Emre'nin 'Baba mı oluyorum şaka mı baba oluyorum' sevinci herkesi çok etkiledi.

Takım arkadaşları da Yunus Emre'nin baba olacak olmasına onunla birlikte çok sevindi.

Takım arkadaşları da Yunus Emre'nin baba olacak olmasına onunla birlikte çok sevindi.

Baba olacağını duyan Emre 'Dünyalar güzeli karım. Şükürler olsun Allah'ıma' dedi.

Ancak yayında bebek haberini eşi Beria Özden'in vermemesi ve yalnızca "Aleyna'dan uzak dur" demesi herkesin kafasını karıştırdı.

Ancak yayında bebek haberini eşi Beria Özden'in vermemesi ve yalnızca "Aleyna'dan uzak dur" demesi herkesin kafasını karıştırdı.

Survivor'da Yunus Emre'nin baba olacağını öğrendiği anlar.

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Hilmi Cem'in annesi bile "baba olacaksın durul" diyor.

Hilmi Cem'in annesi bile "baba olacaksın durul" diyor.
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