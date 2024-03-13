Sakatlanan Nagihan, "Parkuru Öperek" Survivor'a Geri Döndü!
Sakatlanan Nagihan, "Parkuru Öperek" Survivor'a Geri Döndü!
Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Nagihan Karadere geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle bir süre yarışmada yer alamadı. Survivor'a geri dönen Nagihan, gelir gelmez parkuru öpünce görenler inanamadı.
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Survivor'ın en olaylı yarışmacılarından Nagihan Karadere geçirdiği sakatlık sonucu bir süre oyunlara çıkamamıştı.
İyileşme süreci epey uzun olan sakatlığında Survivor'a veda etmesi bile gündem olan Nagihan uzun süren tedavi sürecinin ardından sonunda Survivor'a döndü.
Sakatlığının ardından ilk kez oyuna çıkan Nagihan yarışmacı arkadaşlarının alkışlarıyla parkur alanına gelirken ilk iş olarak parkuru öptü.
Survivor hasretinden yerleri öpen Nagihan'ın bu yarışmaya olan sevgisi bir kez daha kanlı canlı görülürken, o anlar kısa sürede viral oldu.
İşte o anlar:
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