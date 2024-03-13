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Sakatlanan Nagihan, "Parkuru Öperek" Survivor'a Geri Döndü!

Sakatlanan Nagihan, "Parkuru Öperek" Survivor'a Geri Döndü!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 23:27

Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Nagihan Karadere geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle bir süre yarışmada yer alamadı. Survivor'a geri dönen Nagihan, gelir gelmez parkuru öpünce görenler inanamadı.

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Survivor'ın en olaylı yarışmacılarından Nagihan Karadere geçirdiği sakatlık sonucu bir süre oyunlara çıkamamıştı.

Survivor'ın en olaylı yarışmacılarından Nagihan Karadere geçirdiği sakatlık sonucu bir süre oyunlara çıkamamıştı.

İyileşme süreci epey uzun olan sakatlığında Survivor'a veda etmesi bile gündem olan Nagihan uzun süren tedavi sürecinin ardından sonunda Survivor'a döndü.

İyileşme süreci epey uzun olan sakatlığında Survivor'a veda etmesi bile gündem olan Nagihan uzun süren tedavi sürecinin ardından sonunda Survivor'a döndü.

Sakatlığının ardından ilk kez oyuna çıkan Nagihan yarışmacı arkadaşlarının alkışlarıyla parkur alanına gelirken ilk iş olarak parkuru öptü.

Sakatlığının ardından ilk kez oyuna çıkan Nagihan yarışmacı arkadaşlarının alkışlarıyla parkur alanına gelirken ilk iş olarak parkuru öptü.

Survivor hasretinden yerleri öpen Nagihan'ın bu yarışmaya olan sevgisi bir kez daha kanlı canlı görülürken, o anlar kısa sürede viral oldu.

Survivor hasretinden yerleri öpen Nagihan'ın bu yarışmaya olan sevgisi bir kez daha kanlı canlı görülürken, o anlar kısa sürede viral oldu.

İşte o anlar:

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