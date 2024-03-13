Rekor Kırmışlar: Son 5 Yılın En Çok Reyting Alan TV Dizileri Açıklandı!
Rekor Kırmışlar: Son 5 Yılın En Çok Reyting Alan TV Dizileri Açıklandı!
Televizyon dizileri arasında çetin bir reyting mücadelesi sürüyor. Buna dikkat çeken Box Office, son 5 yılın ABC1 kategorisinde reyting rekoru kıran dizilerini derledi.
KAYNAK: Box Office
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Eylül ayında başlayan yeni yayın döneminde neredeyse her güne reyting rekoru kıran ayrı bir dizi var. Yeni dizilerin çoğu farklı hikâyesiyle hayranlık bırakırken, sezonun tam ortasında bile yayına giren diziler rakiplerini sollamaya başladı.
Kaos yüklü Kızılcık Şerbeti'nden tutun da umut verici hikâyesiyle hepimizi kendine bağlayan Bahar'a kadar bu sene yayınlanan dizilerin çoğu reyting anlamında son yılların rekorunu kırmaya başlarken, Box Office son 5 yılın reytinglerini derledi.
Box Office'e göre son 5 yılın ABC1 reyting kategorisinde rekoru elde tutan dizi 20,54'lük oranla Mucize Doktor oldu.
Mucize Doktor, Masumlar Apartmanı, Bir Zamanlar Çukurova ve Sadakatsiz geçmiş sezonlarda yer alan diziler olarak listede yer alırken, diğer dizilerin hepsi şu an yayında olan yapımlar.
1. sırada Mucize Doktor'un yer aldığı reyting rekortmeni dizilerin devamında şu yapımlar yer alıyor:
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14,79 oran alan Bahar, ayrıca son 3 sezonun reyting rekorunu kırmış oldu.
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